- 화폐 부산물을 국민 아이디어로 재탄생시키는 상시 오픈이노베이션 플랫폼 - 국민 누구나 참여 가능한 업사이클링 제안 창구…친환경 순환경제 기반 마련

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사(사장 성창훈)는 화폐 제조 과정에서 발생하는 부산물을 국민 아이디어와 결합해 새로운 제품과 서비스로 재탄생시키는 상시 오픈이노베이션 플랫폼 ‘머니랩(moneyLAB)’을 론칭했다고 16일 밝혔다.

조폐공사는 올해 화폐 부산물을 새활용(upcycling)한 화폐굿즈 브랜드‘머니메이드(moneymade)’를 론칭하며 돈볼펜, 돈키링, 돈달력, 돈방석 등 다양한 제품을 출시한 바 있다.‘머니랩’은 이러한 시도를 한 단계 확장해, 공공기관 인프라와 민간의 창의성을 결합하는 새로운 혁신 생태계를 구축키 위해 마련했다.

‘머니랩’은 국민 누구나 참여할 수 있는 상시 제안 창구로, 기존에 소각되던 화폐 부산물을 친환경 자원으로 새활용해 제품·서비스·ESG 프로그램 등을 사업화하는 것이 목표다. 참여 자격, 제출 방법 등 세부 사항은 조폐공사 공식 쇼핑몰에서 확인할 수 있다.

일회성 공모전과 달리 연중 상시 제안이 가능하며, 디자이너·스타트업·중소기업 등 국민 누구나 참여할 수 있다. 제안 분야는 ▷화폐 부산물 활용 제품 ▷친환경 소재 및 산업용재 ▷체험·교육·ESG 프로그램 ▷협업 및 신규 사업 제안 등 폭넓게 구성돼 있다.

제안된 아이디어는 접수 → 서면심사 → 화폐 부산물 제공 → 제품·서비스 개발 → 대면심사 → 협약 → 출시의 7단계를 거쳐 사업화된다. 선정된 프로젝트는 조폐공사의 화폐굿즈 브랜드‘머니메이드’와 연계해 마케팅 및 홍보, 판매채널 지원 등 다양한 혜택을 받을 수 있다.

화폐 부산물은 불량, 단재, 여백지 등 화폐 제조 과정에서 발생하는 부산물로 연간 약 100톤이 발생해 대부분 소각돼 왔다. 올해 4월 순환자원으로 공식 인정되면서 활용 가능성이 열렸으며 조폐공사는‘머니랩’을 통해 ESG·순환경제 가치 창출과 스타트업·중소기업 공동성장(Co-Growth) 모델로 활용할 계획이다.

성창훈 사장은 “버려지던 화폐 부산물이 국민의 창의적인 아이디어를 통해 친환경 문화 자원으로 다시 태어나길 기대한다”며 “머니랩을 국민이 함께 만들어가는 대표 오픈이노베이션 플랫폼으로 육성해 조폐공사가 지속 가능한 문화기업으로 도약하는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.