[헤럴드경제(상주)=김병진 기자]경북 상주시는 지난 15일 ‘상주남문거리 골목형상점가’를 상주시 1호 골목형상점가로 지정하고 상인회(대표 이용호)에 지정서를 전달했다.

‘상주남문거리 골목형상점가’는 상주시 왕산로 200 일원의 50개 점포가 밀집해 있는 곳으로 기존 전통시장과 인접해 있어 온누리상품권 사용 가능 문의가 끊이지 않던 곳이었다.

골목형상점가로 지정되면 ‘전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법’상 전통시장에 준하는 지원을 받을 수 있어 정부 및 지자체의 각종 공모사업에 참여할 수 있고 구역 내 점포는 온누리상품권 가맹점으로 신청할 수 있다.

상주시는 골목형상점가 육성과 지역상권 활성화를 위해 지난 11월 ‘상주시 골목형상점가 지정에 관한 조례’를 일부 개정해 지정 요건을 완화햇다.

강영석 상주시장은 “이번 골목형상점가의 지정이 첫걸음이 돼 지역 골목상권의 경쟁력 강화와 경제활성화가 기대된다“며 ”앞으로도 실질적 지원과 지속가능한 상생 방안 마련에 힘쓰겠다”고 말했다.