‘2025년 하반기 적극행정 우수사례 경진대회’ 우수사례 6건 선정

[헤럴드경제=박준환 기자]의왕시(시장 김성제)가 ‘2025년 하반기 적극행정 우수사례 경진대회’를 개최하고 창의성과 전문성을 바탕으로 시민 중심의 적극행정을 펼친 6건의 우수사례를 선정했다.

16일 시에 따르면 의왕시 적극행정 우수사례 경진대회는 시민이 체감할 수 있는 행정 성과를 발굴하고, 창의성과 책임감을 바탕으로 문제해결에 앞장선 공무원을 포상함으로써 적극행정 실천 문화를 확산하기 위해 운영하는 제도다.

시는 이번 대회에서 하반기 적극적인 업무처리로 규제 개선과 창의적인 혁신성과를 창출한 24건의 사례에 대해 평가를 진행했다. 평가는 1차 실무심사와 2차 국민투표로 진행했으며, 최근 적극행정위원회를 개최해 최종 심사를 거쳐, 최우수상 1건, 우수상 2건, 장려상 3건 이렇게 총 6건의 우수사례를 선정했다.

최우수상으로는 의왕 초평지구와 군포 송부로를 연결한 ‘4년 협의 끝에 이룬 송부로 연결의 기적!’ 사례가 선정됐다.

이 사례는 인근 군포시와 긴 협의를 통해 의왕 초평지구와 군포 송부로 연결 도로를 임시 개통한 성과로, 지역 주민과 스마트시티 퀀텀 입주기업자 등의 통행에 소요 되는 시간을 단축하여 주민 편익을 증진시킨 점에서 높은 점수를 받았다.

우수상은 임시사용승인 및 준공인가 전 공동주택 행위허가 처리기준을 마련해 주민 불편을 최소화한 행정서비스 ‘행위허가 사각지대 해소, 입주민 중심의 적극행정 실현’사례와 고천지구 방음벽 설치 관련 민원 해결을 통해 상생 행정을 실현한 ‘주민 재산권과 환경기준의 조화’ 사례가 각각 선정됐다.

장려상으로는 ▷식품축산위생영업 신고 관련 법령 공백을 해소한 ‘두 개의 법, 하나의 답, 옴부즈만과 함께한 협업’ ▷월암·초평 생활권 연계를 위한 ‘똑버스’와 판교로의 원활한 출퇴근을 지원하는 ‘프리미엄버스’를 개통한 ‘버스가 찾아간다! 똑똑하게 타는 똑버스, 프리미엄 버스’ ▷백운호수 제방주차장을 이용하는 교통약자를 위해 수직형 엘리베이터를 설치한 ‘전국 최초 개발제한구역 내 주차장 엘리베이터 설치’사례가 각각 선정됐다.

의왕시 적극행정위원장인 안치권 부시장은 “이번 적극행정 우수사례들은 시민 편익을 최우선에 두고 있는 공직자들의 실천적 의지가 이뤄낸 성과”라며 “앞으로도 ‘할 수 있는 방법’을 먼저 찾는 적극행정 문화가 조직 내 확산 되도록 관련 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.