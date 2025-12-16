[헤럴드경제=나은정 기자] 매니저에 대한 갑질 의혹과 불법 의료 시술 논란으로 방송 활동을 중단한 개그우먼 박나래가 법적대응을 진행하고 있다며 추가적인 설명은 하지 않겠다고 입장을 밝혔다.

박나래는 16일 유튜브 채널 ‘백은영의 골든타임’에 공개된 영상 메시지를 통해 “최근 제기된 여러 사안으로 인해 많은 분들께 걱정과 피로를 드린 점을 무겁게 받아들이고 있다”고 운을 뗐다.

그는 방송 활동 중단 결정과 관련해 “더 이상 제작진과 동료들에게 혼란이나 부담이 가지 않길 바라는 마음에서 내린 선택”이라며 “현재 제기된 사안들에 대해서는 사실관계를 차분히 확인해야 할 부분이 있어 법적 절차를 진행 중”이라고 설명했다.

이어 “추가적인 공개 발언이나 설명은 하지 않겠다”며 “이번 사안은 개인적인 감정이나 관계의 문제가 아니라, 공식적인 절차를 통해 객관적으로 확인돼야 할 사안이라고 판단했다”고 덧붙였다.

그러면서 “당분간 모든 활동을 멈추고 이 사안을 정리하기 위해 집중하는 시간을 갖고자 한다”며 “시간이 필요한 문제는 차분히 절차에 맡겨 진행하도록 하겠다”고 강조했다.

특히 박나래는 “현재 수많은 얘기들이 오가고 있지만 또 다른 누군가가 상처받거나 불필요한 논쟁으로 번지는 것은 제가 원하는 것이 아니”라며 “제 자리에서 책임과 태도를 되돌아 보겠다”고 전했다.

앞서 박나래는 술자리 등 심부름을 위해 매니저들을 24시간 대기시키고 술을 강요하는가 하면, 폭언을 하고 상해를 입혔다는 등의 갑질 의혹 중심에 섰다. 전 매니저 2명은 박나래를 특수상해·명예훼손·정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의로 고소 및 고발했다. 또한 이른바 ‘주사 이모’를 통해 불법 의료행위를 받았다는 의혹(의료법 위반 등 혐의)도 제기돼 현재 강남경찰가 수사 중이다.

박나래는 지난 8일 자신의 SNS를 통해 전 매니저 측과 만나 오해와 불신을 해소했다고 해명했지만, 매니저 측은 이튿날 “박나래가 술을 마신 상태였고 약속했던 합의나 사과는 없었다”며 다시 진흙탕 싸움을 이어가고 있다.

박나래는 논란이 커지자 ‘나 혼자 산다’, ‘놀라운 토요일’ 등 주요 프로그램에서 하차하고 방송활동 중단을 선언했다.

다음은 박나래 입장 전문.