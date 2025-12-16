27년 하반기 양산 글로벌 수요 대응 LFP 양극재 생산 5만톤까지 확대 포항 NCM 공장 개조, 내년 말 공급 K-배터리, ESS용 LFP 생산 확충

포스코퓨처엠이 급성장하고 있는 에너지저장장치(ESS) 시장에 대응하기 위해 리튬·인산·철(LFP) 양극재 공장을 건설한다. 기존 포항 양극재 공장도 개조해 LFP 생산량을 최대 5만톤까지 확대하겠다는 구상이다.

최근 북미 시장의 ESS용 LFP배터리 수요가 급증함에 따라 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 주요 배터리사들이 기존 삼원계 배터리 생산라인을 LFP 배터리 생산라인으로 전환하고 있다. 시장 환경이 빠른 속도로 변화하고 있는 만큼, 양극재 제품군을 확대해 글로벌 수주 경쟁력을 제고하려는 전략으로 풀이된다.

16일 포스코퓨처엠은 전날 이사회를 열고 포항 영일만4일반산업단지에 LFP 양극재 전용 공장을 짓는 안건을 승인했다고 밝혔다.

LFP 양극재 전용 공장은 2026년 착공해 2027년 하반기부터 양산할 계획으로, 이 공장에서 생산되는 LFP 양극재는 전량 ESS용으로 공급할 예정이다.

포스코퓨처엠은 2023년 CNGR과 합작한 씨앤피신소재테크놀로지에 추가 투자를 통해 LFP 양극재 공장 건설을 추진한다.

포스코퓨처엠은 씨앤피신소재테크놀로지 주식을 1236억원 규모로 취득해 지분 20%를 보유하게 됐다. 포스코퓨처엠은 지난 8월 CNGR 및 CNGR의 한국 자회사 피노와 ESS용 LFP 양극재 사업 추진 양해각서(MOU)를 체결하며 사업 검토를 진행해 왔다.

포스코퓨처엠은 이번 투자를 시작으로 LFP 양극재 생산을 최대 5만톤까지 확대한다는 계획이다. LFP 배터리는 니켈·코발트·망간(NCM), 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 등 삼원계 배터리와 비교해 출력은 낮지만 저렴한 가격과 긴 수명이 장점으로 최근 ESS, 엔트리급 전기차 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

최근 북미 시장의 ESS용 LFP배터리 수요는 가파르게 늘고 있다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 기준 글로벌 ESS 시장에서 LFP 배터리가 차지하는 비중은 80%에 달한다.

이에 주요 배터리사들은 기존 삼원계 배터리 생산라인을 LFP 배터리 생산라인으로 전환하고 있다. 실제로 LG에너지솔루션은 오는 2027년부터 오창 에너지플랜트에서 ESS용 LFP 배터리를 생산할 예정이며, SK온은 ESS에 적용되는 파우치형 LFP 셀 생산을 준비 중이다. 삼성SDI 역시 미국 인디애나주에 가동 중인 스텔란티스 합작 공장 전기차 배터리 생산 라인을 ESS용으로 전환하는 작업이 한창이다.

포스코퓨처엠 관계자는 “이번 LFP 공장 투자 승인을 통해 양극재 제품군을 더욱 다양화해 글로벌 시장에서 수주 경쟁력을 확대할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

이와 함께 포스코퓨처엠은 LFP 시장 조기 진입을 위해 기존 포항 양극재 공장 삼원계 NCM 양극재 생산라인 일부를 LFP 양극재 생산라인으로 개조해 2026년 말부터 공급을 개시할 계획이다.

한편, 포스코퓨처엠은 양극재 제품 포트폴리오를 다각화해 변화하는 고객 니즈에 더욱 적극적으로 대응하고 있다. 포스코퓨처엠은 프리미엄급 전기차용 하이니켈 NCMA·NCA를 주력으로 생산하고 있다. 올해 상반기에는 엔트리 및 스탠다드급 전기차용 리튬·망간 리치(LMR) 양극재 개발을 완료했다.

아울러 지난 3월부터 범용 LFP 양극재 대비 에너지 밀도가 높은 고밀도 LFP 양극재의 사업화를 위해 포스코홀딩스 미래기술연구원과 공동으로 TF(태스크포스)를 구성해 연구개발을 추진 중이다.

권제인 기자