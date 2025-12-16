서울관광재단, 아트투어 가이드북

[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울관광재단은 예술계 스타트업인 ‘아트드렁크’와 협업을 통해 전 세계 예술여행자들을 위한 서울 아트투어 가이드북 특별판(TRAVEL FOR ARTS, SEOUL)을 한국어와 영어로 신규 발간했다고 16일 밝혔다.

아트드렁크(ArtDrunk)는 개리 예(Gary Yeh)가 2018년 창립한 글로벌 아트 미디어 플랫폼으로, 소셜미디어 기반으로 뉴욕, 런던, 서울을 연결하는 글로벌 네트워크를 운영하며 다양한 브랜드와 온·오프라인 협업을 통해 예술과 일상의 경계를 허물고 예술을 즐기는 방식을 새롭게 제안하며 성장한 브랜드이다.

지난 7월 재단에서 신설한 국내 최대규모 예술관광 민관협의체인 ‘서울 예술관광 얼라이언스(SATA)’ 협업 사업의 일환으로, 개별 외국인 관광객들이 현지 사람처럼 전시와 공연을 관람하고, 서울 곳곳을 산책하며 도시의 예술적 에너지를 만끽할 수 있도록 전체 83개 회원사 중 공연·전시 분과를 중심으로 주변 미술관, 공연예술 공간들을 엄선하였다.

이번 가이드북은 누구나 쉽게 일상에서 예술을 접하고, 서울 곳곳의 문화예술 공간을 방문하며 새로운 경험을 쌓아갈 수 있도록 용산, 강남, 종로, 대학로, 등등 총 5개 섹션으로 구분하여 공간별 사진과 함께 주요 특징, 방문 정보(주소, 운영시간, 홈페이지 등)를 수록했다고 한다.

각 지역의 박물관과 미술관, 갤러리, 공연장 총 49개소는 ▷용산(리움미술관, 아모레퍼시픽미술관, 국립중앙박물관), ▷강남(송은, 화이트 큐브 서울, 샤롯데씨어터), ▷종로(국립현대미술관 서울, 아트선재센터, 서울공예박물관, 세종문화회관), ▷대학로(아르코예술극장, 대학로극장 쿼드, 아르코미술관), ▷서울 기타지역(스페이스K, 간송미술관, DDP, LG아트센터 서울) 등 서울 전역을 다루고 있다.

일러스트 지도와 함께 공간들을 배치하여 가이드북 한 권을 들고 도보 아트여행을 할 수 있도록 구성하였다. 또한 여행자 노트(Traveler’s Note) 페이지를 추가하여 전시 및 공연 티켓을 붙이고 메모를 남겨 서울에서의 추억을 오래 간직할 수 있도록 ‘소장하고 싶은 가이드북’으로 디자인했다고 한다.

아트투어 가이드북은 디지털 형태로 선발행되었으며, 12월 16일부터 비짓서울 홈페이지(visitseoul)에서 다운받는다.