통신 사업 업의 본질, AI 선택과 집중 글로벌 빅테크 속도 맞춰 경쟁 나설 것 일하는 방식 AX 적용, 전 구성원 참여 “겸손과 존중으로 최선의 의사결정”

[헤럴드경제=고재우 기자] “CEO의 C를 ‘체인지(Change)’로 바꿉니다. 저는 ‘변화관리 최고책임자(Change Executive Officer)’입니다.”

정재헌 SK텔레콤 CEO가 변화관리 최고책임자를 자임했다. 본업인 이동통신(MNO) 사업을 다짐과 동시에 인공지능(AI) 사업에 경주하기 위해 전사 혁신에 나서겠다는 것이다.

16일 정 CEO는 서울 을지로 본사 수펙스홀에서 타운홀 미팅을 열고, “과거의 방식을 열심히 하는 ‘활동적 타성’으로는 변화를 끌어낼 수 없다”며 이같이 밝혔다. 이날 열린 타운홀 미팅은 정 CEO 취임 첫 구성원과 대화다.

그는 스스로를 변화관리 최고책임자로 규정하며 “실패에 대한 책임은 경영진이 질 테니 구성원들은 창의력을 발휘해 달라”고 주문했다. 이어 “SKT의 궁극적인 목표는 ‘영구히 존속∙발전하는 회사’로서 국가와 사회에 이바지하는 것”이라며 통신·AI·인공지능 전환(AX)·기업문화 영역 등 과제도 공유했다.

▶통신은 업의 본질, AI 글로벌 빅테크와 경쟁= 우선 정 CEO는 통신 사업에 대해 ‘고객이 곧, 업의 본질’이라고 했다. 특히 품질·보안·안전 등을 강조하며, 빠르게 고객 신뢰를 회복해야 한다고 했다.

경영 체질 개선에도 나설 것임을 예고했다. 이를 위해 SKT는 회사의 핵심 관리 지표를 상각 전 영업이익(EBITDA)에서 투하자본이익률(ROIC)로 전환한다.

ROIC는 자본 효율성과 가치 창출 여부를 판단하는 지표다. ▷중장기 경쟁력 ▷투자 우선순위 등을 명확히 하는 데 유용하다. 이를 통해 얼마나 내실 있게 자본을 썼는지 판단하겠다는 것이다.

이와 함께 AI 데이터센터(AI) 경쟁력 제고, 고부가가치 설루션 영역 사업 확대, 제조 AI·독자 AI 모델 등 AX를 통한 성과 창출 등을 강조했다.

정 CEO는 “그간 새로운 실험과 인큐베이팅을 반복하며 일정 부분 유무형 자산을 확보했다”며 “앞으로는 AI에 대한 선택과 집중을 통해 글로벌 빅테크의 속도에 맞춰 경쟁해야 한다”고 말했다.

▶AX 본격 추진…조직문화 지향점 ‘역동적 안정성’= 아울러 정 CEO는 일하는 방식에서 AX를 추진할 뜻임을 나타냈다.

특히 특정 부서가 아닌 전 구성원이 참여해야 할 생존 과제로 AX를 꼽았다. 이를 위해 SKT는 ▷전 구성원 대상 AI 도구(Tool) 활용 지원 ▷업무용 AI 개발 프로세스 정립 ▷아이디어 교류의 장(場)인 AX 대시보드 구축 등 추진에 나선다.

또 정 CEO는 조직문화의 지향점으로 ‘역동적 안정성’을 꼽았다. 역동적 안정성이란 구성원은 환경 변화에 따라 스스로 참여∙도전해 조직 성장에 기여한다. 회사는 실패에 대한 두려움 없이 일할 수 있는 버팀목이자 기회의 터전이 된다.

정 CEO는 “다시 뛰는 SKT가 되기 위해서는 회사가 지향하는 가치를 구성원 모두가 공유하고, 구체적 실행을 위한 진취적 역량, 흔들리지 않는 단단한 내면을 갖춰야 한다”고 당부했다.

그러면서 ‘옳고 그름을 판단하는 근본은 성의를 다해 듣는 데 있다’는 목민심서 구절을 인용하며 “그간의 경험이 객관적으로 상황을 보고, 구성원의 목소리를 경청하는 등 겸손과 존중의 자세로 최선의 의사결정을 내리겠다”고 약속했다.