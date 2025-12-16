[헤럴드경제=나은정 기자] 제주시 구좌읍에 있는 제주도 해녀박물관 관람객이 올해 20만명을 눈앞에 두고 있다.

제주도는 16일 “올해 들어 지난달 말까지 해녀박물관을 찾은 관람객이 18만9293명으로 집계됐다”고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 13만9771명과 비교해 35.4% 증가한 수치다.

특히 외국인 관람객 증가세가 두드러졌다. 전체 관람객 중 25.9%인 4만8997명이 외국인으로, 지난해 같은 기간 3만835명보다 58.9%나 늘었다.

제주도는 넷플릭스 드라마 ‘폭싹 속았수다’의 글로벌 흥행을 계기로 제주 해녀문화에 대한 관심이 해외로 확산된 점이 관람객 증가에 영향을 미쳤다고 설명했다. 도는 세계 각국 문화기관과 협력해 해녀문화를 지속적으로 알리는 홍보 활동을 이어왔다.

해녀박물관 역시 단순 관람을 넘어 체험형·참여형 콘텐츠를 강화했다. ‘해녀를 만나다’, ‘불턱 토크쇼’, ‘해녀바당 작품전’, ‘제주해녀축제’ 등 해녀의 삶과 문화를 직접 느낄 수 있는 다양한 프로그램을 운영하며 관람객의 호응을 끌어냈다.

도 관계자는 “해녀문화의 가치를 관람객과 함께 나누고 소통하는 콘텐츠를 지속적으로 만들어온 결과”라며 “박물관 개관 20주년을 맞아 해녀의 가치와 의미를 널리 알릴 수 있도록 새로운 전기를 마련하겠다”고 말했다.