얼리버드 및 임박 항공권 특가 19일까지 4일간 진행…부가서비스 혜택도

[헤럴드경제=권제인 기자] 진에어가 19일까지 4일간 ‘2026년 미리보는 진마켓’ 프로모션을 실시한다고 16일 밝혔다.

진에어의 최대 특가 프로모션인 ‘진마켓’의 스핀오프 형태로 마련된 이번 프로모션은 진마켓 정식 오픈 전 다가올 한 해를 미리 준비하는 고객들을 위해 얼리버드와 임박 항공권을 특가로 구성했다. 진마켓 다음으로 최대 할인율이 적용된 것이 특징이다.

먼저 2026년 봄여름 시즌 항공권을 편도 총액 운임 기준 6만원대부터 만나볼 수 있다. 대상 노선은 내년 스케줄이 확정된 노선들로 인천발 나리타, 오사카, 치앙마이, 보홀, 다낭 등과 부산발 세부, 클락, 다낭 등 16개다. 탑승 기간은 2026년 3월 29일부터 2026년 6월 30일까지다.

얼리버드 주요 노선의 편도 총액 최저 운임은 ▷인천~오사카 6만8800원 ▷인천~후쿠오카 6만8800원 ▷인천~삿포로 8만9600원 ▷인천~다카마쓰 6만3800원 ▷인천~치앙마이 13만300원 ▷인천~보홀 9만7900원 ▷부산~세부 7만9900원 ▷부산~다낭 11만2900원 등이다. 항공 총액 운임은 환율에 따른 공항세·유류할증료 등의 변동으로 예매 시점에 따라 변경될 수 있다.

출발 임박 항공편은 최대 20% 할인이 주어진다. 이달 16일부터 내년 3월 28일 사이에 운항하는 국제선 44개 노선이 대상이며, 항공권 예약 시 프로모션 코드 ‘EARLYJIN’을 입력하면 자동으로 할인가가 적용된다.

4일간 매일 새로운 부가서비스 혜택도 공개된다. 1일 차에는 좌석 지정과 우선 수하물 1개를 함께 이용할 수 있는 묶음 할인 ‘좌석팩’을 1000원에 이용할 수 있는 할인 쿠폰이 선착순으로 제공된다. 해당 쿠폰은 일본 미야코지마와 이시가키지마 노선에서 사용 가능하다. 이어 2일 차에는 사전 좌석 지정 1+1 쿠폰, 3일 차에는 사전 수하물 1만원 할인 쿠폰, 4일 차에는 묶음 할인 ‘골프팩’ 최대 4만원 쿠폰을 받을 수 있다.

항공권 결제 시 추가 할인을 받을 수 있는 카카오페이 결제 혜택도 마련했다. 카카오페이로 60만원 이상 결제 시 최대 1만원 즉시 할인이 제공되며, 미야코지마와 이시가키지마 노선을 대상으로는 20만원 이상 결제 시 1만원 특별할인이 주어진다.

진에어는 “연말연시부터 내년 상반기까지 여행 계획이 있는 고객들의 다양한 수요에 맞춰 실질적인 혜택을 드리고자 이번 프로모션을 기획했다”며 “진마켓의 스핀오프 형태로 처음 진행되는 만큼 알찬 혜택을 마련했으니 이번 프로모션을 활용해 즐거운 여행 계획해 보시길 바란다”고 말했다.