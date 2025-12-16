한국산업인력공단, 노사합동 혁신 경영성과 공유대회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국산업인력공단은 16일 울산 중구 공단 본부에서 임직원과 노동조합이 함께하는 ‘혁신 경영성과 공유대회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 공단은 조직 전반의 혁신문화 정착을 촉진하기 위해 마련됐으며, 전시를 통해 다양한 경영혁신 우수사례를 대내외에 공유했다.

‘HRDK 가치체계 실천 우수사례’와 ‘이음 주니어보드 우수 활동 사례’는 임직원의 가치체계 내재화를 도모했고, ‘AI 혁신·안전 아이디어 공모전’, ‘정부 경영평가 BP 경진대회’, ‘국민소통 우수사례 경진대회’ 수상작 전시를 통해 국민주권 정부 정책과 변화하는 대외환경에 적극적으로 대응한 혁신사례도 공유했다.

전시공간에는 관람객을 대상으로 한 인공지능(AI) 기반 참여형 체험 콘텐츠를 함께 제공해 전시 몰입도를 높였다.

이우영 산업인력공단 이사장은 “오늘 공유된 혁신성과들은 모두 현장의 고민과 노력이 담긴 소중한 결실”이라며, “앞으로도 AI 기반 혁신과 국민이 체감하는 서비스 변화를 위해 조직 내 공고한 혁신문화를 만들어 나가겠다”라고 말했다.