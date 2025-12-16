“국민성장펀드, 첨단산업 발전의 기폭제”

[헤럴드경제=배문숙 기자]구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 16일 “정부는 본격적인 ‘한국경제 대도약’을 위해 내년도 잠재성장률 반등에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

구 부총리는 이날 오전 정부세종청사에서 주재한 ‘산업경쟁력강화 관계장관회의 겸 성장전략 TF’(태스크포스) 모두발언에서 “새 정부 출범 이후 대미 관세협상과 내수부진 등 어려움 속에서도 우리 경제가 회복 흐름으로 반전했다”며 이같이 밝혔다.

구 부총리는 “국민성장펀드를 통해 첨단전략산업 등을 집중적으로 육성하고 초혁신경제 선도프로젝트도 성과 창출을 가속화하겠다”며 “녹색경제 전환(GX)과 글로벌 물류공급망 강화 등 우리 경제의 당면현안을 해결하는 노력도 지속하겠다”고 설명했다.

이날 회의에는 ▷초혁신경제 선도프로젝트 추진계획(기획재정부) ▷국민성장펀드 운영계획(금융위원회) ▷ 글로벌 물류 공급망 거점 확보 방안(해양수산부) ▷ 히트펌프 보급 활성화 방안(기후에너지환경부) 등이 보고됐다.

구 부총리는 국민성장펀드에 대해 “금융권의 모험자본이 산업계의 도전정신을 적극 뒷받침하면서 첨단전략산업 발전의 기폭제가 될 것”이라고 말했다. 5년간 인공지능(AI)과 반도체 등 첨단산업에 150조원을 투입하는 국민성장펀드는 내년에 30조원 이상의 자금을 투입한다.