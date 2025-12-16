‘장보기 지원금 3000원’ 이벤트 연장키로

[헤럴드경제=김진 기자] SSG닷컴은 다음 달 출시 예정인 신규 유료 멤버십 ‘쓴세븐클럽’의 사전 알림을 신청한 고객이 20만명을 돌파했다고 16일 밝혔다.

쓱세븐클럽은 ‘장보기 결제 금액 7% 고정 적립’에 온라인동영상서비스(OTT) ‘티빙(TVING)’ 혜택을 결합한 멤버십이다. 이에 더해 신세계백화점몰·신세계몰 상품 할인 쿠폰도 제공한다.

신규 멤버십을 예고한 이후 쓱닷컴 신규 방문자와 가입자는 늘어나는 추세다. 이달 9일부터 14일까지 쓱닷컴 일평균 신규 방문자 수는 지난해 동기 대비 87% 급증했다. 신규 가입 회원 수는 12% 증가했다.

SSG닷컴은 신규 고객이 늘어난 점을 고려해 ‘장보기 지원금 이벤트’를 연말까지 이어가기로 했다. 신규 멤버십 출시 알림을 신청한 고객은 장보기 지원금 3000원을 즉시 받을 수 있다. 신청은 쓱닷컴 앱이나 웹에서 새 멤버십 안내 배너를 통해 할 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 “새 멤버십은 원하는 날 받아볼 수 있는 쓱배송의 편의성과 맞물려 차별화된 체감 가치를 제공할 것”이라고 말했다.