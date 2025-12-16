서류 및 역량검사·면접·채용검진 순

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공은 정비자재 부문 신입사원을 공개 채용한다고 16일 밝혔다.

모집 부문은 정비자재 신입으로, 항공기 자재 발주, 재고 관리, 저장 관리 등 자재 운영 전반을 담당하게 된다.

지원자는 ▷기졸업자 및 2026년도 2월 졸업예정자 ▷이공계 또는 상경계 전공 ▷TOEIC 700점 이상 등의 조건을 충족해야 한다. 또한 ▷자재관리/보급·무역·통관 업무 경력자 ▷위험물산업기사/기능사 자격 소지자 ▷자동차 운전면허 소지자 등 관련 자격 및 경력을 보유한 지원자는 우대한다.

전형 절차는 서류전형 및 역량검사, 1차 면접, 2차 면접, 채용검진 순서로 진행되며, 단계별 일정은 합격자 공지 시 안내할 예정이다. 입사 후 3개월의 수습 기간을 통해 본채용 여부를 심사한다.

이번 채용의 서류접수 기한은 이달 24일 오전 11시까지로, 해외 여행에 결격 사유가 없고 응시 자격 요건을 충족하면 누구나 지원할 수 있다. 취업보호대상자 및 장애인은 관련 법령에 따라 우대한다.

티웨이항공 관계자는 “티웨이항공과 미래를 함께 만들어갈 우수한 인재들의 많은 관심과 적극적인 지원을 바란다”고 말했다.