‘오토메카니카 두바이 2025’ 참가 불스원샷, 불스파워 등 다양한 제품 전시

[헤럴드경제=서재근 기자] 불스원이 지난 12월 9일부터 11일까지(현지 시간) 아랍에미리트 두바이 월드 트레이드 센터에서 열린 중동 최대 자동차 애프터마켓 전시회 ‘오토메카니카 두바이 2025’에서 다양한 프리미엄 라인업을 선보였다고 16일 밝혔다.

오토메카니카 두바이는 중동·아프리카·남아시아 지역의 핵심 바이어가 집결하는 대표 전시회로 올해는 60여 개국 수천 개 기업이 참가, 역대급 규모로 개최됐다. 불스원은 전략 제품군 중심의 프리미엄 라인업을 선보이며, 글로벌 고객 맞춤형 솔루션과 혁신 기술력을 다시 한번 입증했다.

이번 전시에서 불스원은 ▷불스원샷 ▷불스파워 ▷그라스 ▷루나틱폴리시 ▷크리스탈 ▷레인OK 등 핵심 카테고리 제품군을 집중 소개했으며, 중동 및 아프리카 시장 공략을 위해 모래·먼지 제거에 탁월한 성능을 발휘하는 세계 최초 그래핀 코팅 기술을 적용한 ‘실리콘X그래핀 하이브리드 와이퍼’가 현지 고객 및 관계자들로부터 높은 관심을 받았다.

특히, 그래핀의 우수한 전도성과 내구성을 활용해 발수력과 닦임 성능을 혁신적으로 끌어올린 ‘실리콘X그래핀 하이브리드 와이퍼’는 일반적인 강우는 물론 모래·먼지까지 효과적으로 제거하는 탁월한 기술력과 세련된 디자인으로 현장을 찾은 글로벌 바이어들로부터 호평을 받았다.

또한, ‘루나틱폴리시’의 초고성능 프리미엄 고체왁스 ‘쉬팅스타’도 압도적인 쉬팅감과 발수 기능은 물론, 실크처럼 부드러운 부드러운 슬릭감을 구현해 중동 지역 특유의 모래·먼지가 덜 달라붙는 점에서 관람객들의 주목을 끌었다.

김정산 불스원 해외영업팀 팀장은 “오토메카니카 두바이는 중동을 넘어 아프리카·남아시아 시장과 연결되는 전략적 거점으로, 불스원의 혁신 기술력과 브랜드 경쟁력을 현지 시장에 효과적으로 알릴 수 있는 의미 있는 자리였다”며 “올해 세마쇼에 이어 중동 전시에서도 긍정적인 성과를 확인한 만큼, 글로벌 프리미엄 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.