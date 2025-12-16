[헤럴드경제=고승희 기자] 팝스타 타일라(Tyla)가 하이브의 식구가 됐다.

하이브는 신규 합작법인 NFO LLC를 설립하고 타일라(Tyla)의 글로벌 매니지먼트를 맡는다고 16일 밝혔다.

2002년생인 타일라는 남아프리카공화국 출신의 Z세대 싱어송라이터로, 지난 2023년 ‘워터’(Water)가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 7위까지 오르며 히트했다.

그는 이 곡으로 지난해 ‘그래미 어워즈’에서 ‘베스트 아프리칸 뮤직 퍼포먼스’(Best African Music Performance)를 수상했다.

지난해 3월엔 자신의 이름을 딴 정규앨범 ‘타일라’(TYLA)를 발표, 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 24위까지 올랐다. 같은 해 미국레코드산업협회 ‘골드’ 인증도 받았다.

그는 아프로비츠, 아마피아노, 팝, 알앤비(R&B)가 어우러진 신선한 사운드를 음악 특징으로 삼고 있다. 발표곡의 누적 스트리밍 수는 스포티파이에서만 30억회가 넘는 인기 팝스타다.

하이브는 아프리칸 음악업계 베테랑으로 폭넓은 경험과 네트워크를 보유한 브랜드 힉슨, 콜린 게일과 합작 법인 NFO LLC를 설립, 타일라의 글로벌 매니지먼트를 비롯해 투어, 마케팅, 프로모션 등 아티스트 성장에 필요한 핵심 영역을 통합 지원할 계획이다.

또 레코딩, 퍼블리싱, 브랜드 파트너십, MD(굿즈상품) 등 다양한 사업 분야의 시너지를 모색하고, 아프리카 지역 신예 아티스트 발굴·육성 체계도 마련한다.

이재상 하이브 대표는 “이번 파트너십은 하이브의 글로벌 확장 전략에 있어 중요한 전환점이 될 것”이라며 “브랜드 힉슨과 콜린 게일의 전문성, 하이브의 글로벌 네트워크와 자원을 결합해 아프리카 아티스트의 예술적 재능이 전 세계에 널리 알려질 수 있도록 지속 가능한 연결고리를 구축하겠다”라고 밝혔다.

브랜드 힉슨과 콜린 게일은 “NFO LLC의 출범은 최근 몇 년간 급성장한 아프리칸 음악 시장과 아프로비츠 장르에 하이브의 존재감을 키우는 강력한 발판이 될 것”이라며 “세계 최고 수준인 하이브의 인재와 인프라를 활용할 수 있다는 점은 K팝과 아프리칸 음악 모두에 대단한 기회이자 경쟁력인 만큼 긍정적인 시너지 창출이 기대된다”고 했다.