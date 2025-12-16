[헤럴드경제=나은정 기자] 글로벌 전자상거래 플랫폼 아마존에서 중국 업체로 추정되는 판매자들이 중국 전통의상인 ‘한푸(漢服)’를 ‘한복(Hanbok)’으로 표기해 판매 중인 사실이 드러나 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “전 세계 소비자들이 많이 이용하는 아마존에서 ‘한푸’를 ‘한복’으로 판매하는 업체들이 존재한다”며 “이런 판매 업체들을 조사해 보니 중국 업체로 추정되고 있다”고 알렸다.

실제 아마존 내 일부 판매 페이지에서 판매하는 중국 전통의상 한푸의 상품 키워드와 설명에 ‘한복(Hanbok)’이 사용되고 있다. 이번 적발 사례는 중국 SNS를 중심으로 제기돼 온 ‘한복은 한푸에서 유래했다’는 주장과 맞물리며 논란을 키우고 있다.

과거 중국 최대 포털사이트 바이두 백과사전은 한복을 ‘조선족 복식’으로 소개해 비판을 받은 바 있다. 이후에도 중국에서는 유사한 문화 왜곡 사례가 반복되고 있다.

서 교수는 “한류 확산으로 한복 및 갓 등이 세계인들의 주목을 받는 상황에서 ‘한푸’를 판매하며 ‘한복’ 키워드를 활용하는 건 엄연히 잘못한 일”이라며 “세계적 권위를 지닌 영국 옥스퍼드 영어사전(OED)에서도 한복을 ‘한국의 전통 의상’으로 명확히 정의하고 있다”고 강조했다.

그러면서 “아마존 측에 해당 상품 표기에 대한 공식적인 시정 요청을 전달할 예정”이라고 밝혔다.