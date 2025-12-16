[헤럴드경제=조용직 기자] (사)한국골프장경영협회(회장 최동호)가 16일 전국 회원사 골프장의 2025-2026년 동계 혹한기 휴·개장 현황을 조사, 발표했다.

이에 따르면 이날 현재 기준, 60개 골프장이 휴장 없이 운영하고, 짧게는 하루에서 10일 이상 휴장하는 골프장도 27개에 이르는 것으로 나타났다. 35개 골프장은 1개월 이상 장기간 겨울잠에 들어간다.

그러나 현재 휴·개장 계획이 미정인 곳이 많고, 휴개장이 확정된 골프장들도 폭설과 강추위 등 기상 여건에 따라 휴·개장을 탄력적으로 운영할 계획이라고 밝혀 골프장 이용시 사전에 휴개장 여부를 확인해야 한다. 협회는 골프장들의 휴·개장 현황과 변동사항을 홈페이지에 게시할 계획이다.

▽휴장 없는 골프장(60개소)

가야, 감곡, 고성노벨, 고창, 골드레이크, 골든베이, 구미, 그린필드, 기흥, 뉴스프링빌, 다산베아채, 담양레이나, 대구, 도고, 동부산, 동원썬밸리, 레이크사이드, 롯데스카이힐부여, 롯데스카이힐제주, 르오네뜨, 마우나오션, 무등산, 보라, 베이사이드, 부산, 비에이비스타, 샴발라, 샌드파인, 서경타니, 세이지우드여수경도, 세종에머슨, 수원, 썬힐, 아난티클럽제주, 안성, 양산에덴밸리, 양지파인, 어등산, 에딘버러, 에이원, 엘리시안제주, 올데이로얄포레, 올데이임페리얼레이크, 올데이옥스필드, 울산, 은화삼, 중문, 창원, 크라운, 킹즈락, 테디밸리, 팔공, 포웰, 플라자CC설악, 플라자CC용인, 해비치제주, 해운대, 해피니스, 화성상록, 화순

▽휴장 골프장(62개소)

금강 1/1~2/6, 계룡대 1/5~1/9, 나인브릿지 12/29~2/21, 남부 12/29~2/13, 남서울 1/1~1/21, 남촌 12/8~2/20, 노스팜 1월 매주 월화수목 휴장, 뉴서울 12/28~1/4, 뉴코리아 1/10~1/30, 더시에나서울 1/1~2/5, 더스타휴 12/15~2/26, 라데나 12/22~1/7, 라비에벨 12/29~1/31, 레이크우드 12/22~1/30, 루트52 12/28~1/29, 마이다스레이크이천 1월 매주 월요일 휴장, 마이다스밸리청평 12/15~2/19, 무주덕유산 12월~2월, 문경 1/22~1/29, 발리오스 1/5~1/19, 버치힐 12/5~3/12, 베뉴지 12/20~2/12, 블랙스톤 1/26~29, 블랙스톤이천 12/22~1/29, 사우스스프링스 12/29~2/5, 서산수 12/29~1/16, 서서울 12/22~2/5, 서원밸리 1/16~1/31, 센추리21 12/22~1/22, 소피아그린 12/29~12/31, 1/5~1/8, 솔모로 12/29~1/9, 송추 12/29~2/6, 신안 12/22~1/1, 1/5~1/6, 1/12~1/13, 1/19~1/20, 1/26~1/27, 2/2~2/3, 아시아나 12/25~1/23, 양산 12/29~1/30, 에이치원클럽 12/22~2/5, 엘리시안강촌 1/1~1/31, 여주클래식 12/22~1/30, 용평 11/24~3/19, 이스트밸리 12/29~2/19, 이지스카이 12/31~1/1, 일동레이크 12/22~2/19, 제일 1/2~1/23, 지산 12/22~2/6, 코스카 12/29~1/16, 클럽비전힐스 1/1~1/31, 태광 12/29~1/2, 티클라우드 12/22~2/23, 88 1/19~1/30, 페럼 12/22~2/4, 포천아도니스 12/22~1/30, 프리스틴밸리 12/8~26, 2/27, 핀크스 1/5~1/18, 하이원 11/26~3/21, 한성 1/1~1/16, 한양 1/19~2/20, 한원 12/29~1/9, 해비치서울 12/15~2/19, 해슬리나인브릿지 12/25~2/26, 화산 12/15~2/27, 휘닉스평창 12/1~2/28, 휘슬링락 12/22~2/20

▽휴장 시작 및 종료일 미정 골프장(1개소)

크리스탈밸리