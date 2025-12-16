- 대전시 음파 AloT 센서 기반 스마트 도로 관리 플랫폼 시범 운영 - 음파로 노면 상태 감지해 실시간 대응, 취약구간 6개소 우선 설치

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 음파 센서로 겨울철 블랙아이스를 잡는다. 대전시는 겨울철 교통사고의 주원인인 결빙(블랙아이스), 수막 등 도로 위험 요소를 실시간으로 잡아내기 위해음파 AIoT 센서 기반 스마트 도로관리 플랫폼구축을 완료하고 시범 운영 중이라고 16일 밝혔다.

이 사업은 과학기술정보통신부의 ‘2024년 스마트빌리지 보급 및 확산 공모사업’에 선정돼 추진된 사업으로 총사업비 2억원(국비 1억 6000만 원, 시비 4000만원)을 투입했다.

시는 결빙 사고 위험이 높은 터널 입구, 교량, 급커브, 응달진 고갯길 등 상습 취약구간 6개소에 음파 기반의 최첨단 노면 감지 센서를 우선 설치했다.

이번에 도입된 시스템은‘음파(소리)’를 활용해 도로 상태를 분석하는 것이 핵심이다. 센서가 노면에 음파를 발사하고 반사되는 신호를 인공지능(AI)이 분석해 노면이 마른 상태인지, 젖어 있는지, 얼어 있는지를 정밀하게 판별한다.

특히 이 기술은 기존의 CCTV나 영상 장비로는 식별이 어려웠던 투명한 ‘블랙아이스’까지 감지할 수 있어 현장 실무자들의 기대를 모으고 있다. 또한 조명, 안개, 눈·비 등 기상 악화 시에도 성능 저하 없이 안정적인 데이터 확보가 가능하다는 장점이 있다.

수집된 도로 노면 데이터는 기상정보와 결합․분석되어 4단계 위험도(안전, 주의, 경고, 위험)로 분류된다. 도로 관리자는 전용 관제 시스템을 통해 현장 상황을 한눈에 파악하고, 위험 단계에 따라 즉각적인 제설 작업 등 신속한 대응을 할 수 있다.

대전시는 이번 플랫폼 구축을 통해 기존의 순찰과 경험에 의존하던 도로 관리 방식에서 벗어나, 데이터에 기반한 선제적 대응 체계로 전환하는 중요한 기틀을 마련했다.

향후 시는 시범 운영 기간 축적된 데이터를 바탕으로 ▷사고 위험요소 사전 예방 및 신속 대응력 강화 ▷도로 이용자의 교통 안전성 향상 및 시민 생명 보호 ▷도로관리 효율성 증대 등의 효과를 기대할 수 있으며, 아울러 수집된 위험 정보를 염수분사장치, 도로전광판 등 기존 시설물과 연동하여 자동으로 제어하고 시민들에게 알리는 스마트 교통안전 시스템으로 고도화해 나갈 계획이다.

김종명 대전시 철도건설국장은 “시범운영을 통해 정확도를 높이고, 향후 염수분사장치 등과 연동해 24시간 빈틈없는 도로 안전망을 구축하겠다”며앞으로 첨단 스마트 기술을 적극적으로 도입하여 시민들이 안심하고 다닐 수 있는 안전한 도로 환경을 조성에 최선을 다하겠다고 말했다.