[헤럴드경제=고은결 기자] 코오롱인더스트리는 최근 CDP(탄소정보공개프로젝트)로부터 기후변화 부문에서 최고 등급인 A등급을 획득했다고 16일 밝혔다.

CDP는 전 세계 주요 기업과 도시의 기후 변화 대응 전략, 온실가스 감축 활동, 수자원·산림 관련 ESG 정보를 공개 및 평가하는 글로벌 비영리 기관이다. CDP 평가는 ESG 투자자, 금융기관, 글로벌 공급망 기업들이 중요한 의사결정 기준으로 활용하며 S&P, DJSI 등 주요 국제 ESG 평가에도 참고 지표로 반영된다.

코오롱인더스트리는 2017년부터 기후변화 부문에 대한 실적을 꾸준히 제출해 왔으며, 올해 평가에서 기존 B등급에서 A등급으로 두 단계 상승한 성적표를 받았다.

코오롱인더스트리는 그간 ▷SBTi(Science Based Targets initiative) 넷제로 목표 승인 ▷내부 탄소가격 도입 ▷물리적·전환 리스크 기반 기후 시나리오 분석 ▷스콥 1·2·3 온실가스 배출량 제3자 검증 확대 등 지속가능경영 체계를 고도화 하기 위해 노력해왔다.

코오롱인더스트리는 올해 1월 SBTi의 단기 목표와 탄소중립 목표 모두 공식 승인을 받은 바 있으며, 이를 기반으로 글로벌 수준의 온실가스 감축 로드맵을 실행 중이다.

또한 올해 처음으로 수자원 부문의 성과를 공개하여 A-등급이라는 우수한 평가를 받았다. 기후변화 대응 전략과 연계해 수자원 관리 체계도 단계적으로 강화해 나간다는 계획이다.

허성 코오롱인더스트리 대표는 “이번 CDP 평가 결과는 실행력 기반의 ESG 경영 체계가 국제적으로 검증된 의미 있는 성과”라며 “코오롱인더스트리는 기후변화 대응, 수자원 보호 등 자연자본 보존을 위한 노력들을 더욱 강화하며 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 말했다.