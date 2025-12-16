美전쟁부·상무부 전략적 파트너십 체결 “13종 핵심·전략 광물 대규모 생산” “지난 50년 제련산업 쇠퇴 되돌리는 전환점”

[헤럴드경제=권제인 기자] 고려아연이 미국 정부와 파트너십을 체결하고 대규모 제련소 건설을 위한 투자에 나선 가운데, 트럼프 미국 행정부 주요 인사들이 일제히 환영의 뜻을 밝혔다.

16일 러트닉 미 상무부 장관은 공동 보도자료 메시지를 통해 “테네시에서 추진되는 고려아연의 프로젝트는 미국의 핵심광물 판도를 바꾸는 획기적인 딜”이라며 “이를 통해 미국은 항공우주·국방, 반도체, 인공지능(AI), 양자컴퓨팅, 자동차, 산업 전반, 국가안보에 필수적인 13종의 핵심·전략 광물을 대규모로 생산하게 될 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “이 최첨단 프로젝트에 대한 투자를 통해 우리는 핵심광물을 대량으로 국내(미국)에서 생산함으로써 외국 국가에 대한 의존도를 낮추고, 국가안보와 경제안보를 단호하게 강화하게 된다”며 “구체적으로 미국은 고려아연의 생산 확대분 중 일부에 대해 우선적 매수권한을 갖게 된다”고 덧붙였다.

고려아연은 전날 미국 전쟁부(국방부) 및 상무부와 전략적 파트너십을 체결하고 미국에 핵심광물 제련소를 건설하기 위한 공동 투자에 나선다고 밝혔다. 현지 제련소는 오는 2026년 부지 조성을 시작으로 2029년부터 단계적 가동과 상업 생산에 돌입한다. 생산 품목은 아연·연·동 등 산업용 기금속부터, 은·금과 같은 귀금속, 안티모니·갈륨·게르마늄 등 핵심광물까지 총 13개 제품이다.

‘미국 제련소(U.S. Smelter)’로 명명된 이번 프로젝트의 투자 규모는 약 10조원(66억달러, Capex 기준)으로, 여기에 운용자금과 금융비용까지 포함할 경우 총 11조원(74억달러)이 투자될 계획이다.

스티브 파인버그 미 전쟁부 부장관은 트럼프 대통령의 메시지를 전했다. 그는 “트럼프 대통령은 핵심광물을 미국의 국방 및 경제안보에 필수적인 전략 자산으로 보고, 행정부 차원의 최우선 과제로 삼도록 지시한 바 있다”며 “전쟁부가 14억달러를 조건부로 투자해 1970년대 이후 처음으로 미국 현지 아연 제련소와 핵심광물 가공 시설을 건설하는 이번 결정은 지난 50년간의 제련산업 쇠퇴를 되돌리는 전환점”이라고 평가했다.

이어 “테네시주에 들어설 신규제련소는 750개의 미국 내 일자리를 창출하고, 항공우주·국방·전자·첨단 제조 전반에서 병목 없는 전략광물 공급을 가능하게 하는 증폭기 역할을 하게 될 것”이라는 입장을 전했다.

미국 상무부 마이클 그라임스 미국 투자촉진국 국장은 “고려아연의 핵심광물 생산을 미국 내에서 신속히 확대하는 것은 미국의 국가 안보와 경제 안보에 필수적이며, 미국 경제에도 이익이 된다”고 말했다. 이어 “이번 핵심광물 생산의 리쇼어링은 미국 내 반도체 제조를 강화하고 가장 전략적인 산업들의 구축을 가속하겠다는 현 행정부의 약속을 뒷받침하는 또 하나의 핵심축”이라고 설명했다.