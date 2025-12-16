- 31일까지 신청접수, 유튜브 등 대전시 홍보컨텐츠 시민 배우 10명 선발

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시가 지역 시민이 직접 참여하는 홍보 콘텐츠 제작을 위해 ‘스타의 탄생! 대전시민 오디션’을 개최한다.

이번 오디션은 대전의 다양한 매력을 시민의 시선에서 자연스럽고 생동감 있게 전달하기 위한 프로젝트로, 연기 경험과 관계없이 누구나 참여할 수 있는 것이 특징이다.

모집 기간은 오는 31일까지며, 대전 시민 또는 대전과 연고가 있는 사람이라면 누구나 지원할 수 있다. 10대 이하~50대 이상까지 폭넓은 연령을 대상으로 하며, 연기 경험이 없어도 지원가능하다.

주민등록상 대전 거주 여부, 대전 소재 학교 재학․졸업, 대전 소재 직장 재직, 대전 출신 증빙 등 연고 관련 자료를 제출하면 된다. 연기·뮤지컬·무용·노래 등 재능 보유자는 우대한다.

심사는 1차 서류 및 영상 심사를 통해 본선 진출자 20명을 선발한 뒤, 오는 2026년 2월 현장 오디션을 통해 최종 10명을 뽑는 방식으로 진행하며, 2차 심사는 대전시청 공식 유튜브로 생중계될 예정이다.

1차 결과는 오는 2026년 1월 30일 15시 유튜브 커뮤니티 및 개별 연락을 통해 발표하며, 최종 합격자는 2차 오디션 직후 현장에서 공개할 예정이다.

최종 선발된 10명에게는 최우수상 200만원(1명), 연령별 우수상 50만원(4명), 입선 20만원(5명)으로 총 500만원의 상금을 차등 지급하며, 수상자를 포함한 결선 진출자는 대전시 홍보대사 위촉을 통해 공식적인 활동 경력을 인정받고 향후 시에서 제작하는 각종 홍보 콘텐츠에 참여 할 수 있는 기회를 제공한다.

이장우 대전시장은 “스타의 탄생! 대전시민 오디션은 대전의 매력을 시민들과 함께 만들어가는 참여형 프로젝트”라며 “특별한 경험을 원하는 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 전했다.