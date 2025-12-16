- 충남도, 제2차 섬 가꾸기 종합계획 최종보고회 개최…4대 목표 11개 추진전략 제시

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 ‘지속가능한 미래성장, 모두의 충남 섬’이라는 비전 실현을 목표로, 6개 시군 28개 유인섬과 1개 무인섬(격렬비열도)을 대상으로하는 5년 단위 종합계획을 마련했다.

도는 16일 도청 소회의실에서 전상욱 도 해양수산국장, 도·시군 공무원, 대산지방해양수산청, 한국해양교통안전공단, 분야별 전문가 등 20여 명이 참석한 가운데 ‘제2차 충남도 섬 가꾸기 종합계획 수립 연구용역 최종보고회’를 개최했다.

보고회는 경과보고, 용역 최종보고, 시군·전문가 등 의견수렴, 종합토론 등 순으로 진행했다.

이 자리에서 연구용역을 맡은 한국섬진흥원과 충남연구원은 보고를 통해 비전 실현을 위한 4대 목표와 11개 추진전략을 제시했다.

4대 목표는 ▷누구나 살고싶은 정주섬(정주·생활환경) ▷활기차고 풍요로운 경제섬(산업·경제) ▷문화와 매력이 살아있는 문화섬(문화·관광) ▷사람과 자연이 공존하는 생태섬(환경·생태)이다.

먼저, 정주·생활환경 분야 전략은 ▷사각지대 없는 삶의 질 보장(보건·돌봄) ▷제약없는 서비스 제공(교육·생활) ▷안전하고 쾌적한 환경 조성(생활기반)을 제시했다.

산업·경제 분야는 ▷수산활동의 생산 기반 강화(1차 산업) ▷지역순환형 공동체 경제 구성(소득증대)이다.

문화·관광은 ▷매력 있는 관광기반 조성(관광시설·관광지) ▷콘텐츠 및 자산기반의 관광상품 활성화(관광상품·축제 등) ▷교류 기반의 관광협력체계(관광 교류)를 조성한다.

마지막 환경·생태는 ▷자연스러움을 유지하는 생태계 관리(생태환경 및 보호) ▷기후변화 대응형 친환경 정책기반(환경정화·쓰레기) ▷자연과 공존하는 환경조성(교육·경관 등)을 전략으로 마련했다.

이를 위한 주요 세부 사업은 ▷인공지능(AI) 기반 섬 주민 돌봄 모니터링 체계 구축 ▷섬 주민 여객선 기본 운임 ▷주거지 연계형 내부도로 및 해안도로 조성을 제시했다.

이와 함께 ▷마을 공동창고 및 작업장 조성 기반 확대 ▷섬 특산물 기반 특성화 사업 추진 ▷섬마을 공동체 리더십 사업 ▷섬 해양 쓰레기 정화 사업 등도 주요 세부 사업에 포함했다.

도는 이번 용역 결과를 토대로 마련한 최종안을 행정안전부의 제5차 섬종합발전계획에 반영시키고, 도 자체 사업으로도 추진하는 등 행정력을 집중해 나갈 방침이다.

전상욱 해양수산국장은 “섬은 서해안 발전의 미래 성장동력으로써 섬 가꾸기 종합계획이 섬 주민 삶의 질 향상과 지역의 균형발전을 이끌고, 지속가능한 미래 기반을 구축하는데 큰 역할을 할 것”이라며 “도출된 정책이 실효성 있게 실행될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.