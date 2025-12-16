취약계층 보호·복지 공백 해소 위해 12월 16일~내년 3월 15일

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시(시장 김경일)가 12월 16일부터 내년 3월 15일까지 3개월간, 취약계층 보호와 복지 공백 해소를 위해 ‘2025년 겨울철 종합복지대책’을 추진한다.

이번 대책은 복지 사각지대 해소와 취약계층 보호 강화를 목표로 ▷겨울철 종합 복지대책 지원체계 운영 ▷위기가구 발굴 및 맞춤형 지원 ▷1인 가구·노숙인·취약노인 보호 강화 ▷사회복지시설 안전 관리 강화 ▷나눔문화 확산과 민관 협력 확대, 이렇게 5개 분야, 19개 세부 과제로 구성됐다.

시는 김은숙 복지정책국장을 단장으로 복지 관련 6개 부서가 참여하는 ‘겨울철 종합 복지대책 지원단’을 구성해 겨울철 취약계층 보호 공백을 최소화한다. 특히 빅데이터 분석과 지역사회 연계망을 활용한 위기가구 발굴을 강화하고, 고위험 1인 가구를 비롯해 어르신·장애인·취약아동·청소년 등을 대상으로 한 돌봄 지원을 확대할 계획이다.

겨울철 재난에 대비해 사회복지시설 627개소에 대한 안전 점검을 실시하고, 한파주의보 발효 시 현장점검, 노숙인을 집중 관리하고 노숙인을 발견했을 경우 인근 쉼터 입소를 추진한다.

따뜻한 겨울나기를 위한 월동 난방비를 기초생활수급자 중 65세 이상 노인 3200여 가구에 8억원, 중증장애인 등 1100여 가구에 2억7000만원을 지원하며, 경로당 428개소에 11억원, 여성·아동시설 28개소에 3000만원을 지원한다. 취약노인 보호대상자 1233명에게는 주 1회 가정방문하거나 주 2회 전화 안부로 안전을 확인한다.

아울러, 기부문화 확산을 위한 ‘희망 나눔 캠페인’, ‘사랑의 온도탑’ 설치, 파주사랑 희망 나눔 모금 방송 등 민간 모금을 지원하고, 사회복지공동모금회 ‘따뜻한 겨울나기 지원사업’과 연계해 겨울철 에너지 취약계층에 난방비를 지원할 계획이다.

김은숙 복지정책국장은 “겨울철 복지 공백으로 어려움을 겪는 이웃이 발생하지 않도록 현장 중심의 지원을 강화하겠다”며 “시민 모두가 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 책임 있는 복지 행정을 펼치겠다”고 전했다.