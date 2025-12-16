송파런 진학학습지원센터, 초·중·고 대상 교육 프로그램 운영 국어·수학·과학 교과 연계 수업, 자기주도학습 캠프 등

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)는 겨울방학을 맞은 초·중·고 학생을 대상으로 다양한 맞춤형 학습지원 프로그램을 운영한다고 밝혔다. 교육은 송파런 진학학습지원센터에서 진행하며, 참여 신청은 오는 18일오전 10시부터 송파런 홈페이지를 통해 선착순 모집한다.

초등학생 대상으로 문해력, 창의 수학, 과학 등 교과 연계한 수업을 개설하고, 중·고등학생 대상으로 진학 컨설팅과 학습 전략 상담프로그램을 마련했다. 자녀 교육에 고민이 많은 학부모를 위한 강연도 맞춤형 교육으로 구성했다.

먼저, 모든 학습의 기초가 되는 문해력 향상을 위해 예비 초등 2~3학년 대상 ▷‘읽고 쓰며 키우는 문해력’을 진행한다. 또, 예비 초등 3~4학년 대상으로 ▷‘놀이로 만나는 창의 수학’과 예비 초등 4~6학년 대상으로 ▷‘놀이로 만나는 창의 과학’ 등 놀이와 체험을 통해 사고력을 키우는 강좌도 열린다.

예비 초등 2~5학년 대상으로 하는 ▷‘논술력 강화’ 프로그램은 온라인으로 운영한다. 1대1 유선·화상으로 진행해 시공간 제약 없이 학습하고, 개별 피드백을 통해 아이들에게 생각하는 힘을 길러줄 수 있다는 장점이 있다.

스스로 공부하는 힘을 기를 수 있도록 돕는 ▷‘자기주도학습 캠프’도 준비했다. 예비 초등 5~6학년은 스토리텔링 기법을 활용한 학습 전략 수립을, 예비 중1은 중등 대비 학습 전략 및 개념 학습법을 익히게 된다.

중·고등학생 대상으로는 다양한 입시 전형 대비한 ▷‘1:1 진학컨설팅’과 학습 태도 점검 및 학업 고민 해결을 위한 ▷‘MLST 학습전략 검사 및 상담’을 진행한다.

아울러, 자녀 학업 지도에 어려움을 겪는 학부모를 위한 교육도 마련했다. ▷아주대학교 박동혁 교수가 ‘새 학년 준비 우리 아이 공부 습관 점검하기’를 주제로 강연하고 ▷‘문해력 뛰어난 아이는 이렇게 읽습니다’의 저자 이윤정 교사는 ‘아이의 내일을 바꾸는 문해력’을 주제로 가정에서 적용할 수 있는 실질적인 양육 지도 방안을 전달할 예정이다.

서강석 송파구청장은 “급변하는 교육 환경 속에서 우리 아이들이 중심을 잡고 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 새 학년 준비를 위한 맞춤형 프로그램을 준비했다”며, “이번 겨울방학 교육을 통해 많은 학생들이 학업에 자기주도성을 기를 수 있도록 적극 지원하겠다”고 전했다.