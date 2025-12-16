성인 인구 기준 가입률 ‘절반 육박’ -18일(목)까지 구독자 대상 설문 이벤트 진행 … 추첨 통해 80명에게 1만 원 상당 커피 쿠폰 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)는 구정 소식을 신속하고 편리하게 제공하는 ‘문자 알림 서비스’ 구독자가 15만 명을 돌파했다고 16일 밝혔다.

‘문자 알림 서비스’는 매주 월요일마다 구의 ▲주요 사업 ▲행사 일정 ▲생활 소식 등 주민 일상과 밀접한 내용을 선별해 메시지로 보내는 구 대표 정보전달 채널이다.

특히 주민 눈높이에 맞춘 한눈에 들어오는 간결한 표현으로 큰 호응을 얻고 있으며, 구독자도 꾸준히 증가해 현재 15만 명을 넘어섰다.

구독자 대부분이 20세 이상인 점을 감안하면, 관내 성인(2025년 11월 기준 33만 225명) 2명 중 1명 수준으로 가입한 셈이다.

구는 구독자 15만 명 돌파를 기념하고 서비스 품질을 향상하기 위해 오는 18일(목)까지 설문 이벤트를 진행한다.

‘문자 알림 서비스’ 구독자라면 누구나 참여할 수 있으며, 링크를 통해 ▲만족도 ▲선호 정보 ▲희망 수신 채널 ▲개선 의견 등 간단한 설문에 응답하면 된다.

구는 응답자 가운데 80명을 추첨해 1만 원 상당의 모바일 커피 쿠폰을 제공, 설문 결과를 분석해 주민 관심도가 높은 정보 중심으로 콘텐츠를 재정비할 계획이다.

박일하 동작구청장은 “구독자 15만 달성은 구정에 대한 구민들의 신뢰와 관심의 결과”라며 “앞으로도 주민에게 꼭 필요한 정보를 빠르고 정확하게 전달하는 소통 행정을 이어가겠다”고 말했다.