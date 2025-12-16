종로 36개 초중고교 중 21개교(58%)가 100년 이상 된 학교, 설립 140년에 이르는 학교 포함 백년 학교에 대한 교육청 특별 지원 및 자유학구제 건의, 도심 자치구에 대한 탄력적인 기준 적용 촉구

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 학생 수 감소를 이유로 추진되는 서울시교육청의 중학교 학급수 감축에 대해 “도심지 백년 학교를 폐교 수순으로 몰아가는 조치”라며 강하게 반발하고 나섰다.

종로구는 12월 12일 구청장과 지역 내 덕성여중·배화여중·서울사대부설여중·중앙중·재동초등학교 교장이 참석한 긴급 대책회의를 열고, 교육청의 학급 감축 통보에 따른 문제점과 대응 방안을 논의했다.

앞서 서울특별시중부교육지원청은 12월 5일 ‘2026학년도 중학교 소요 학급 편성 안내’ 공문을 통해 일부 학교에 학급 감축 계획을 통보했다.

이에 따라 지역 내 4개 중학교는 각각 1개 학급 감소 위기에 놓였다. 올해 중앙중은 교원이 감원됐고, 덕성여중과 배화여중도 학급 감축을 겪었다.

참석자들은 지속적인 학급 수·교원 감축이 정상적인 학교 운영을 어렵게 만든다고 입을 모았다.

한 참석자는 “교육과정을 정상적으로 운영하려면 학년당 최소 4개 학급은 필요한데, 일정 규모가 무너지면 학생들 간 교류도 끊기고 체육대회 같은 기본적인 활동조차 할 수 없게 된다”고 우려했다. 다른 참석자는 “학생 수가 줄었다는 이유로 학급을 계속 줄이다 보면, 학교를 떠나는 학생이 늘어나는 악순환에 빠질 수밖에 없다”고 호소했다.

또 “종로에 100년 넘는 학교가 많은데, 모두 문 닫게 놔둘 수는 없다. 우리 지역의 학급 수와 교사를 줄여 다른 지역을 늘리는 방식이 과연 타당한지 의문이다”, “지역 여건을 고려하지 않고 동일한 기준으로 학급 수를 조정하는 것은 형평성에 어긋난다”라는 의견도 있었다.

학부모와 학생들의 반발 역시 만만치 않다. “하루아침에 우리 아이들이 잘 다니던 멀쩡하던 학교가 없어질 판이다. 140년 이상 된 역사와 전통 있는 명문 학교를 육성해도 모자랄 판에 학급수를 줄이는 게 말이 되냐”, “학급 수가 줄면 교사도 줄어 아이들이 가장 피해를 본다. 대책이나 논의 없이 일방적으로 계획을 통보하는 처사는 학부모와 학생을 무시하는 것”이라는 항의가 빗발치고 있다.

현재 종로 내에는 총 36개 초중고교가 있으며, 이 가운데 21개교(58%)가 100년 이상의 역사를 지녔다. 설립 140년에 이르는 학교 등이 도심 속에서 오랜 전통을 이어가는 중이다.

종로구는 이러한 백년 학교의 전통과 교육적 가치를 지켜나갈 수 있도록 교육청의 정책적 지원을 요구하는 한편, 서울시 전역에서 학생들이 희망하는 중학교를 선택할 수 있도록 자유학구제 같은 특별 제도 개정을 건의할 계획이다.

아울러 인구 규모가 큰 자치구와 종로와 같은 도심 자치구에 같은 기준을 적용해 학급 수를 감축하는 것은 부당하다는 입장을 밝히고, 지역 특성과 인구 구조를 반영한 탄력적인 기준 적용을 촉구할 방침이다.

종로구는 15일 교육청에 협조 공문을 발송했으며 서울시교육감과의 면담을 공식 요청할 예정이다.

정문헌 구청장은 “역사와 전통의 백년 학교를 살리기 위한 학교와 지역사회의 노력은 전혀 고려되지 않고, 교육의 효율성만 쫓는 정책이 과연 적절한지 의문”이라며 “학생 수와 학급 수 감소 상황 속에서 교육 환경을 지키고 학교의 역사와 전통을 함께 살릴 수 있는 방안을 강구하겠다”고 밝혔다.