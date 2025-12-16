15일 반포느티나무쉼터서 열린 어르신 작품발표회 및 전시회 주민 호응 속 성황리 개최 모델 워킹, 통기타, 연극, 성악, 하모니카, 댄스 등 9개 프로그램 수강생들의 공연 펼쳐

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 15일 반포느티나무쉼터에서 열린 ‘어르신 작품발표회’가 180여 명의 주민들이 참여한 가운데 성황리에 마무리되었다고 밝혔다.

이번 발표회는 어르신들이 새로운 배움에 도전하고 서로를 격려하며 함께 성장하는 모습을 보여준 뜻깊은 자리였다. 모델 워킹, 통기타, 연극, 성악, 하모니카, 댄스 등 9개 프로그램을 수강한 어르신들이 1년 동안 갈고 닦은 실력을 무대에서 선보였다. 참여자들은 긴장과 셀렘 속에서도 진심 어린 공연을 펼쳐 큰 박수를 받았다.

전시 공간에서도 뜨거운 호응이 이어졌다. 수필, 플렌테리어 작품, 스마트폰 영상 제작물, 건축학교 작품 등 어르신들의 1년 간의 배움이 담긴 다양한 결과물들이 전시장을 가득 채워 관람객들의 관심을 모았다.

어르신 문화여가시설인 느티나무쉼터는 서초구 각 권역에서 다양한 여가·문화 프로그램을 운영하며 어르신들의 사회참여와 지속적인 배움의 기회를 넓혀가고 있다.

특히 2024년 반포권역 최초로 문을 연 반포느티나무쉼터는 다양한 프로그램 운영과 편리한 접근성으로 큰 호응을 얻고 있으며, 개관 1년 만에 1300여 명의 회원을 확보하는 등 지역 내 대표적인 어르신 복합문화공간으로 자리매김하고 있다.

전성수 서초구청장은 “이번 발표회에서 선보인 어르신들의 작품은 단순한 결과물이 아니라 그동안의 노력과 배움에 대한 열정이 모여 완성된 소중한 결실”이라며 “앞으로도 어르신들이 활기차고 건강한 노후를 보낼 수 있도록 다양한 여가·문화 프로그램을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.