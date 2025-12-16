이름·메일 주소·휴대폰 번호 등 유출 금융정보는 별도 저장 안하거나 암호화

[헤럴드경제=고승희 기자] 공연 예매사이트인 플레이티켓(Playticket)이 해킹 공격을 받아 일부 회원 정보가 유출된 것으로 확인됐다.

플레이티켓은 15일 한국인터넷진흥원으로부터 웹사이트에 대한 외부 해킹 공격 정황이 있다는 통지를 받고 관련 IP 차단 및 보안 조치를 완료했다.

이후 보안 전문 기관과 함께 정밀 조사를 진행한 결과 ▷아이디 ▷이름 ▷이메일 주소 ▷휴대전화 번호 ▷암호화된 비밀번호 등 회원정보가 유출된 것으로 의심된다고 밝혔다.

플레이티켓은 다만 주민등록번호와 신용카드 번호 등 금융 정보는 별도로 저장하고 있지 않거나, 암호화돼 있어 유출될 가능성이 없다고 밝혔다.

플레이티켓 관계자는 “만약의 사태를 대비해 비밀번호를 즉시 변경하고, 타 사이트에서 동일한 아이디·비밀번호를 사용하는 경우에도 비밀번호를 변경하는 것이 안전하다”고 당부했다.

이번 해킹 사고와 관련해 피해가 의심되는 경우에는 전화(02-322-3658)나 이메일(playticket@daum.net)로 연락하면 된다.