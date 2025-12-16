[헤럴드경제=나은정 기자] 대전의 한 마트 주차장에서 차량에 치여 깔린 50대 주부가 사고를 목격하고 달려온 시민들이 힘을 합친 덕분에 가까스로 구조했다.

15일 대전대덕경찰서에 따르면 이날 오후 3시 40분께 대덕구 신탄진동의 한 마트 주차장에서 50대 A씨가 몰던 스포츠유틸리티차(SUV)가 주차된 차량 옆에서 몸을 숙여 물건을 담고 있던 50대 주부 B씨를 들이받았다.

A씨는 주차장을 빠져나가던 중이라 고속 주행 상태는 아니었던 것으로 파악됐다. 그러나 사고 충격으로 인해 B씨의 하반신이 차량 바퀴 아래로 깔렸다.

사고를 목격한 시민들은 누가 먼저라고 할 것 없이 차로 달려갔다. 누구의 지시도 없이 시민 약 20명이 힘을 합쳐 차량을 들어 올리기 시작했고, 차가 서서히 들어 올려지면서 B씨는 신속히 구조될 수 있었다.

경찰 관계자는 “사고 초기 현장 주변에 있던 시민들이 차를 들어 올려 피해자를 구조했다”며 “이후 119 구급대에 의해 긴급 이송됐다”고 밝혔다.

B씨는 다리 골절 등 중상을 입고 치료를 받고 있으나, 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 운전자 A씨를 소환해 정확한 사고 경위를 조사 중이다. A씨는 경찰 조사에서 “미처 보지 못했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.