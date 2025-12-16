민관 협력으로 우체국 물류망 활용한 회수체계 마련

[헤럴드경제=이태형 기자] 내년 1월부터 전자담배 기기 전용 회수봉투가 제공되고 우체국 물류망을 통해 회수된다.

기후에너지환경부는 16일 서울 중구 환경재단에서 우정사업본부·한국필립모리스·환경재단과 전자담배 기기 우편회수 업무협약을 체결한다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 기후부는 전자담배 기기의 분리배출·재활용 활성화를 위한 제도·정책을 지원하고, 우정사업본부는 전국 우체국 창구와 우체통을 통한 전자담배 기기 회수체계를 마련할 예정이다.

이미 기후부와 우정사업본부는 우체국 창구와 우체통을 활용한 폐의약품과 일회용 커피캡슐 회수 우편서비스를 시행하고 있다.

환경재단은 전자담배 기기 회수와 재활용 촉진을 위해 우편회수 봉투 제작과 캠페인 운영 및 홍보 등을 통한 대국민 환경가치 확산에 힘쓰고, 한국필립모리스는 회수 시스템 구축과 운영에 필요한 재정적 투자와 지원에 나선다.

소비자는 사용이 종료된 전자담배 기기(한국필립모리스 제조)를 우편전용 회수봉투에 넣어 가까운 우체국에 가져 오거나 우체통에 넣으면 된다.

우체국은 모아진 기기를 재활용 업체로 배달하고, 재활용 업체에서 재활용 처리하는 방식으로 진행된다.

이번 우편회수 사업을 통해 종량제봉투로 배출돼 폐기되거나 불법 방치로 인한 환경오염과 오남용을 줄일 것으로 기대된다. 또 소재 재활용률을 높이고 재활용품 분리배출 정책에 대한 국민 인식이 높아질 것으로 전망된다.

김고응 기후부 자원순환국장은 “우리 주변에 방치 또는 폐기되는 재활용가능 자원이 원활하게 순환이용될 수 있도록 다각적인 회수 체계를 구축하는데 적극 노력하겠다”라고 말했다.