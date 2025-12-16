상반기 행안부 주관 평가서 ‘우수지자체’ 선정…특별교부세 3000만 원 확보 퇴직 이후 활동 기회 제공한 ‘신중년 사회공헌활동 지원사업’ 우수사례 꼽혀

[헤럴드경제=박종일 선임기자]송파구(구청장 서강석)가 서울 자치구 중 유일하게 행정안전부 주관 ‘2025년 상반기 지방자치단체 일자리사업 평가’에서 우수 지자체로 선정됐다고 알렸다.

이번 평가는 전국 226개 기초지방자치단체를 대상으로 진행됐다. 일자리사업 채용인원과 집행액의 목표 증가율·달성도 등을 평가하는 정량평가와 우수사례 추진 내용을 확인하는 정성평가가 종합적으로 반영됐다.

지난 상반기 구는 ‘신중년 사회공헌활동 지원사업’을 주축으로 ‘문화유산시설 및 근린공원 유지관리’ 등의 일자리 사업을 추진했으며, 모든 평가지표에서 고르게 점수를 얻으며 우수 지자체로 최종 선정됐다.

특히, 상반기에 신속하게 사업을 집행해 적극적으로 목표를 달성한 점, 우수사례로 꼽힌 ‘신중년 사회공헌활동 지원사업’의 탁월한 성과가 우수지자체 선정에 주효했다.

송파구가 2021년부터 추진 중인 ‘신중년 사회공헌활동 지원사업’은 50세 이상 70세 미만의 신중년이 퇴직 이후에도 전문성과 경력을 살려 사회공헌활동을 할 수 있도록 지원하는 사업이다. 지역 내 각종 기관과 단체에서 발레, 축구, 드론, 아동돌봄, 스포츠지도사, 서가정리·도서관리 등 다양한 분야의 활동 기회를 제공한다.

지난 상반기에는 34명의 신중년이 지역 내 19개 기관에서 활동했다. 특히, 참가자들은 단순 일회성이 아닌 지속적인 활동을 통해 기관 내 유대감을 형성하는 등 긍정적인 효과를 보였다. 구는 참여자에게 더욱 다양한 근로 기회를 제공하고자 사업 운영 방식을 기관 위탁에서 직접 운영으로 전환하는 등 참여 기관 확충에도 힘썼다.

아울러, 송파구는 이번 우수지자체 선정 인센티브로 특별교부세 3000만 원이라는 외부 재원을 추가로 확보하게 되었다.

서강석 송파구청장은 “구가 추진해 온 일자리정책이 가시적인 성과로 이어져 기쁘고 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 소중한 인적자원인 신중년을 비롯한 모든 구민이 체감하실 수 있는 양질의 일자리를 창출하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.