12월 19 ~ 31일, 오후 8시부터 다음날 1일까지 총 770명 투입해 안전관리 AI인파밀집분석시스템과 재난문자전광판 적극 활용, 경찰·소방 등 합동 순찰

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 연말연시를 맞아 12월 19일부터 12월 31일, 오후 8시부터 다음날 오전 1시까지 레드로드 일대에서 다중운집행사 안전관리를 한다.

지난 10월 핼러윈데이에는 홍대관광특구 일대에 순간 최대 14만 명이 운집해 인산인해를 이뤘다.

이에 연말연시에도 수많은 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 지난해 안전관리 기간보다 4일 더 연장해 구민과 방문객 안전을 강화한다는 방침이다.

먼저 마포구는 ‘다중인파 운집 대비 안전관리 전담반’을 구성하고 마포경찰서, 마포소방서, 한국전력공사 등 유관기관과 안전관리에 대한 실무협의를 마쳤다.

또 12월 8일부터 18일까지 사전점검 기간을 운영해 부서별로 위험요소를 면밀하게 살피고, 발견된 사항은 즉시 시정 조치하고 있다.

이어 12월 9일에는 마포구 안전정책실무조정위원회를 열어 ‘2025 연말연시 다중운집행사 안전관리계획’을 심의하고 현장 대응 체계와 기관별 역할 분담, 비상 상황 발생 시 신속한 조치 방안 등을 종합적으로 점검했다.

마포구는 특별 안전관리 기간에 레드로드 R4에 현장상황실을 설치하여 행정안전부, 마포경찰서, 마포소방서 등 관계기관과 함께 단계별 인파 관리와 교통통제 등을 실시할 계획이다.

현장 대응을 위해 13일간 구청 공무원 254명, 전문 용역 196명, 민간 인력 320명, 총 770명이 현장에 배치된다.

이들은 홍대입구역 9번 출구 주변, 클럽거리, 레드로드 R2~R5 구간 등에서 집중적으로 현장 점검과 안전 캠페인을 진행한다.

아울러 마포구는 혼잡도가 높은 구간에 안전 펜스를 설치해 우측통행을 유도하여 질서를 유지할 방침이다.

이와 함께 24시간 가동되는 마포구 CCTV통합관제센터와 재난안전상황실에서는 폐쇄회로텔레비전(CCTV)으로 현장 상황을 실시간으로 점검하고 상황을 공유한다.

또한 마포구는 인파밀집 지역 9곳에 설치한 ‘AI인파밀집분석시스템’을 적극적으로 활용해 위험 상황을 실시간으로 분석하고 경고 문구와 음성 안내로 보행자들이 혼잡 상황과 주의사항을 쉽게 알 수 있도록 한다.

레드로드 주요 지점에 있는 재난문자전광판 5개에도 긴급 재난 문자와 다중인파 행동 요령을 신속히 전파해 멀리서도 한눈에 쉽게 확인할 수 있게 할 예정이다.

박강수 마포구청장은 “연말연시는 많은 분들이 함께 모이는 만큼, 작은 위험도 놓치지 않는 세심한 안전관리가 무엇보다 중요하다”며 “마포구는 현장 중심의 대응 체계를 끝까지 유지, 구민과 방문객 모두 안심하고 즐길 수 있는 연말연시가 되도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.