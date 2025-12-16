[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대 경찰행정과는 올해 2차례에 걸쳐 실시된 경찰공무원 채용시험에서 전문대 기준 최다인 총 17명의 최종 합격자를 배출했다.

16일 계명문화대에 따르면 올해 경찰공무원 채용시험은 연중 2회에 걸쳐 진행됐으며 계명문화대 경찰행정과는 1차 채용시험에서 8명, 2차 채용시험에서 9명의 최종 합격자를 각각 배출하는 성과를 냈다.

계명문화대 경찰행정학과는 공무원 양성반을 중심으로 경찰공무원 채용시험 대비 방학특강, 체력시험 대비 및 가산점 취득을 위한 비교과 프로그램, 경찰서 현장실습 등을 운영하고 있다.

또 합격 선배 특강과 자기소개서·면접 노하우 특강 등 단계별 맞춤형 프로그램을 통해 수험 준비 전 과정을 지원하고 있다.

경찰청과 동일한 체력검정 장비도 구비해 강화되는 체력시험에 대비하고 있으며 무술자격증과 컴퓨터 관련 자격증 등 경찰공무원 채용시험 가산점 취득을 위한 교육도 병행하고 있다.

계명문화대 관계자는 “경찰행정과는 학사학위 전공심화과정을 운영해 경찰공무원 시험 준비와 학사학위 취득을 동시에 지원하고 있다”며 “주간 수험 준비와 야간 학위 과정을 병행할 수 있는 체계적인 교육 환경을 제공하고 있다”고 말했다.