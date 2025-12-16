[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북도와 영주시는 15일 영주시청 강당에서 ㈜코리아디펜스인더스트리와 경북도·영주시 간 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

이날 행사에는 이철우 경북지사, 유정근 영주시장 권한대행, 임종득 국회의원, 박성만 경북도의회 의장, 김병기 영주시의회 의장, 정정모 ㈜코리아디펜스인더스트리 대표 등 20여명이 참석했다.

이번 협약은 영주시 투자유치 중 역대 최대 규모인 약 122만㎡(37만평) 부지를 활용한 제조업 투자로, 영주가 국가 전략산업인 방위산업의 중심지로 도약하는 전환점이 될 전망이다.

㈜코리아디펜스인더스트리는 한화 방산사업부 출신 인력이 분할 해 설립한 기업으로, 다연장 230mm 유도탄과 무유도탄, 신관·탄두 등 핵심 무기체계를 양산하고 드론과 공병 탄약을 개발하며 국내외 주요 업체와 긴밀히 협력하고 있다.

이번 2200억원 투자를 통해 2025년부터 2031년까지 영주시 문수면에 최첨단 방위산업 공장을 조성해 약 400명의 일자리를 창출할 계획으로 650명 이상의 정주 인구 증가, 2000명 이상의 건설 인력 고용 유발 등으로 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 보인다.

또 이번 투자는 영주가 추진 중인 드론 실기시험평가센터, 항공정비 및 군사 인력양성 기반, 국가산단 조성사업과 연계돼 첨단 국방산업 도시로 도약하는 핵심 계기가 될 것으로 기대된다.

유정근 영주시장 권한대행은 “이번 코리아디펜스인더스트리 투자유치는 방산이라는 국가 핵심산업을 지역에 뿌리내리는 성과”라며 “이번 투자를 계기로 드론 산업과 방위산업 연계를 강화해 ‘K-방산 도시’로의 도약을 본격화하겠다”고 밝혔다.

정정모 ㈜코리아디펜스 인더스트리 대표이사는 “영주 공장 신설을 통해 생산능력을 대폭 확대하고 글로벌 수준의 방산 생산기지를 구축해 국가 전략산업 발전에 이바지하겠다”고 했다.

이철우 경북지사는 “영주는 드론·항공·방산이 결합한 첨단 국방산업 도시로 성장하고 있다. 이번 투자는 북부권 제조 생태계 확장과 지역 인구 유입에 결정적 역할을 할 것”이라며 “기업이 불편하지 않도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.