성동구청
성동구청

서울 성동구

<4급 승진예정자> ▲ 총무과 배경득 ▲ 문화체육과 김은경 ▲ 통합돌봄과 정은숙 ▲ 어르신복지과 방돈석

<5급 승진예정자> ▲ 감사담당관 박영수 ▲ 총무과 방상규 ▲ 총무과 이은지 ▲ 기획예산과 박미정 ▲ 통합돌봄과 고윤아 ▲ 교통지도과 이양엽


