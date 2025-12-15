제10대 총동창회장단 소개 및 2025년 결산

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 호남대학교 총동창회(회장 김창승)는 지난 12일 CMB광주방송 1층 전시홀에서 ‘2025 송년의 밤’ 행사를 성대하게 개최했다고 15일 밝혔다. 이번 행사는 한 해를 마무리하며 동문 간의 우정과 교류를 다지는 뜻깊은 자리로, 150여 명의 동문과 관계자들이 참석해 자리를 빛냈다.

이날 행사에는 박상철 호남대학교 총장을 비롯해 박균택 국회의원(더불어민주당 광주 광산갑), 김명수 광산구의회 의장, 이귀순 광주광역시의회 의원, 김명균 (재)아시아문화재단 이사장, 김창승 제10대 총동창회장 등 주요 인사와 대학 보직교수, 총학생회 간부 등이 함께해 화합의 장을 이뤘다.

본 행사에 앞서 열린 정기총회에서는 제10대 총동창회장단 소개와 더불어 2025년 사업보고와 결산·감사보고가 진행됐으며, 이어 2026년 사업계획 및 예산안이 승인됐다. 이어진 송년 행사는 동문과 재학생이 함께 어우러져 교류와 친목을 다지는 다양한 프로그램으로 진행됐다.

특히 이날 ‘자랑스러운 호남인상’에는 더불어민주당 문상필 부대변인이 선정되어 영예를 안았다.

박상철 총장은 축사를 통해 “총동창회의 2025년 정기총회 및 송년의 밤을 진심으로 축하드리며, 동문 여러분과 함께 따뜻하게 한 해를 마무리할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 모교와 동창회의 발전을 위해 변함없는 관심과 사랑을 부탁드린다”고 전했다.