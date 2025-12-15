[헤럴드경제=나은정 기자] 대전 도심에서 연쇄 추돌 사고를 일으켜 16명의 사상자를 낸 운전자가 사고 당시 약물에 취한 상태로 운전했던 것으로 드러났다.

대전유성경찰서는 40대 운전자 A씨에게 교통사고처리특례법상 치사, 도로교통법상 약물 운전 혐의를 적용했다고 15일 밝혔다.

A씨는 지난달 8일 오후 1시 50분쯤 성구 도룡동의 한 도로에서 테슬라 승용차를 몰고 가다가 앞서가던 오토바이 1대와 차량 8대를 잇달아 들이받은 혐의를 받고 있다. 이 사고로 오토바이 운전자 1명이 숨졌고, 다른 차량에 타고 있던 운전자와 동승자 등 15명이 다쳤다.

경찰은 A씨와 동승자로부터 “사고 당시 순간적으로 기절했다”, “(A씨가) 운전 중 의식을 잃는 것을 봤다”는 진술을 확보하고, A씨의 기저질환 여부와 사고의 연관성 등을 집중적으로 조사해 왔다.

A씨는 경찰 조사에서 평소 뇌전증을 앓고 있으며, 사고 당일에도 관련 약을 먹었다고 진술했다. 이후 국립과학수사연구원 감정 결과, A씨의 혈액에서는 벤조디아제핀 양성 반응이 확인됐다.

벤조디아제핀은 향정신성의약품에서 주로 검출되는 성분으로 졸림, 나른함, 집중력 저하 등의 부작용이 있어 운전에 영향을 미칠 수 있는 것으로 알려져 있다.

경찰 관계자는 “A씨가 약물 운전 중인 상태였고 당시 기저질환에 의한 쇼크가 왔을 가능성이 있다고 판단했다”며 “피의자 진술과 블랙박스 영상 등 조사 결과를 종합해 혐의가 있다고 봤다”고 밝혔다.

경찰은 현재 수사를 마무리한 상태로, A씨를 오는 16일 불구속 상태로 검찰에 송치할 방침이다.