임직원 30여명 참여…에너지 취약계층에 5500장

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국부동산원이 연말을 맞아 에너지 취약계층을 위한 연탄 나눔 활동에 나섰다.

한국부동산원은 지난 12일 대구 동구 안심4동 일대에서 지역 취약계층을 위한 ‘사랑의 연탄 나눔’ 봉사활동을 실시했다고 15일 밝혔다.

이번 활동은 지역사회 복지 사각지대 해소를 위한 사회공헌 사업의 일환이다. 한국부동산원은 사단법인 사랑의 연탄 나눔운동과 협력해 대구 내 에너지 취약계층 18가구에 총 5500장의 연탄을 지원했다.

이날 행사에는 이재명 한국부동산원 시장관리본부장을 비롯해 임직원 30여명이 자발적으로 참여했다. 강대식 국민의힘 의원(대구 동구·군위군을)도 함께 연탄 600장을 손수 나르며 현장에 힘을 보탰다.

이 본부장은 “이번 연탄 나눔이 이웃들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보내는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회에 필요한 지원을 지속하고, 소외된 이웃에게 먼저 다가가는 공공기관으로서의 역할을 다하겠다”고 말했다.