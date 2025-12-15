[헤럴드경제=함영훈 기자] 롯데월드 어드벤처가 내년 3월 2일까지 겨울시즌 축제 ‘트윙클 미라클 윈터’를 진행한다.

‘프린세스 캐치! 티니핑’은 SAMG엔터의 인기 애니메이션으로, 올해 롯데월드 겨울축제의 핵심 컨셉트이다. 2020년 첫 시즌 방영 이후 글로벌 IP(지식재산권)로 성장했다. 롯데월드 실내 곳곳에 하츄핑·사뿐핑·아름핑·뽀니핑 등 티니핑 최신판인 ‘시즌6’의 인기 캐릭터로 포토존을 조성했다.

2층 바르셀로나 광장에는 ‘프린세스 캐치! 티니핑’ 속 공주가 타고 다니는 열차를 그대로 옮겨 놓은 듯한 ‘마법열차 포토존’이 있다. 어드벤처 1층 퍼레이드 코스를 따라 운행하는 ‘로티트레인’도 마법열차로 변신한다.

오는 19일부터는 롯데월드 어드벤처 1층 ‘키디존’에 티니핑이 본격적으로 찾아와 티니핑 팬들의 기대감을 한층 높인다. 또한 ‘키디존 동화극장’ 공간은 실제 애니메이션 속 ‘프린세스 캐치! 티니핑의 방’으로 꾸며진다.

티니핑과 성탄빌리지, 산타가 된 매직캐슬

신비로운 보석과 눈꽃 결정을 수놓아 화려함의 정수를 보여주는 ‘트윙클 윈터 빌리지’는 눈꽃 보석이 가득한 ‘크리스탈 스노우 게이트’로 시작한다. 이곳 포토존 옆 ‘만남의 광장’에서는 화려한 미디어 아트를 입힌 초대형 보석 트리를 중심으로 크리스마스 마을이 펼쳐진다.

매직 아일랜드로 이어지는 메인브릿지 ‘미라클 스노우 로드’에는 바닥을 수놓은 고보(Gobo) 라이트와 가로등 눈꽃 조명이 반짝이는 눈꽃길을 연출했다.

매직 캐슬에서는 산타의 모습을 한 어드벤처 대표 캐릭터 로티와 로리, 대형 트리 등 크리스마스 요소들을 담아낸 미디어 맵핑 쇼를 진행하고 있다.

매일 오후 2시와 8시, 어드벤처 1층 퍼레이드 코스에서는 산타와 요정이 사랑을 전하는 ‘해피 크리스마스 퍼레이드’가 열린다. 실내에서 흰 눈이 내리는 특별한 연출이 인상적이다.

가든스테이지에서는 매일 오후 6시 30분, 세계 장난감 백화점을 배경으로 한 ‘마법성냥과 꿈꾸는 밤’ 공연을, 주말과 공휴일 오후 4시에는 빅밴드와 마칭쇼가 어우러진 ‘시그니처 밴드쇼’를 연다.

오후 5시 만남의 광장에서는 연말까지 산타가 선물을 증정하는 ‘로티의 크리스마스 환타지’가 펼쳐진다.

역대 최대 경품행사와 특별 혜택

롯데월드 어드벤처를 합리적인 가격으로 즐기는 풍성한 프로모션도 준비했다. 2026학년도 대학수학능력시험을 치른 수험생은 2만원대 입장 가능하다.

SKT 회원은 15일부터 25일까지 본인 50%, 동반 3인은 최대 30% 할인 혜택을 누릴 수 있다. 12월 한 달간 롯데월드 제휴카드 이용 실적을 충족한 후 결제하면 본인 최대 55%, 동반 1인은 30% 할인된다.

농협카드 소지자(법인카드, 기프트카드 제외)는 12월 28일까지 본인과 동반 1인 모두 최대 47%의 할인을 받을 수 있다. 자세한 내용은 롯데월드 어드벤처 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

롯데월드 어드벤처는 올 겨울시즌을 더욱 즐겁게 할 테슬라 ‘사이버트럭’ 1대와 ‘미니쿠퍼’ 5대를 제공하는 대규모 경품행사 ‘산타의 잃어버린 썰매를 찾아라!’를 오는 19일부터 내년 1월 18일까지 31일간 진행한다.

응모 방법은 어드벤처 내 자동차 테마의 어트랙션 4종(범퍼카·어린이 범퍼카·카트라이더레이싱 월드·매직 붕붕카)을 찾아 ‘산타의 잃어버린 썰매 조각’을 모으는 스탬프 미션에 도전하면 된다. 모든 썰매 조각을 완성한 참가자에게는 ‘경품 응모권’이 주어지며 추첨을 통해 1등(1명)에게는 테슬라 사이버트럭을, 2등(5명)에게는 미니쿠퍼를 증정한다.