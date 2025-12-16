관계부처 및 공공기관, 학계, 산업계 참여 세미나 통해 국제항공사회 내 영향력 강화

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 국제민간항공기구(ICAO) 내 우리나라의 역할 확대 방안과 국격에 걸맞는 ICAO 내 위상 강화 전략을 전문가들과 논의하기 위한 ‘ICAO 전략 강화 세미나’를 개최한다고 16일 밝혔다.

이날 오후 국립항공박물관에서 진행되는 이번 세미나에는 국토부, 외교부 등 관계부처 뿐만 아니라 한국공항공사, 인천공항공사 등 관련 공공기관, 학계, 산업계 등이 모두 참여한다. 우리나라의 국제항공 대응역량을 점검하면서 향후 전략적 대응방안을 심도있게 논의할 예정이다.

ICAO는 국제민간항공협약(시카고 협약)에 따라 국제민간항공의 발전을 위해 1947년 설립된 국제기구로, 국제민간항공 정책방향 설정, 국제표준 채택, 국가 간 항공분쟁 조정 등 다양한 분야를 아우르는 국제민간항공 분야에서 가장 중요한 기관으로 꼽힌다.

우리나라는 지난 1952년 ICAO에 가입한 후 2001년 이사국으로 처음진출한 이래 올해까지 이사국 9연임에 성공하는 등 ICAO 내 영향력을 지속적으로 강화해 오고 있다. 항공운송순위 세계 8위의 산업 역량과 ICAO 재정분담금 전체 7위 수준의 높은 국제기여도에 맞게 이사회 내에서의 위상을 좀 더 높이는 한편 이를 위한 정책적 역량도 더욱 증대시킬 필요성이 제기되고 있다.

국토부는 이번 세미나를 통해 ICAO 내 단순한 이사국 수준을 넘어 실질적 선도국으로서 정책적 역량을 발휘해 국제항공사회 내 영향력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 보고 있다. 궁극적으로 현재의 이사국 파트3(지역대표국 14개국)에서 우리 국격에 맞는 위치로 상향하기 위한 실효성 있는 세부 전략을 마련하기 위한 취지라는 설명이다.

이번 세미나에서 이재완 전(前) ICAO 대사는 ‘ICAO 총회 성과 및 향후 대응방향’ 발표를 통해 ICAO 이사국 9연임 성과의 의미와 향후 과제에 대한 논의를 제안하고, 박효철 국토부 항공자격국제협력팀장은 ‘ICAO 이사국 상향진출을 위한 전략과 과제’ 발표를 통해 이사국 파트상향을 위한 세부전략과 중장기적 역량강화 과제를 제시할 예정이다.

주종완 국토부 항공정책실장은 “ICAO 이사국 9연임 성과를 넘어 선도적 정책역량을 발휘해 ICAO에서 우리 국격에 걸맞는 자리를 찾아야할 때”라며 “이번 세미나가 대한민국 항공의 전체적인 역량강화와 국제적 위상 강화를 위해 모든 항공 관계자들이 한 팀으로 힘을 모으는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.