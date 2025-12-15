12월 23일 광진미래기술체험관 개관… 미래기술 체험 특강 참여자 모집 전시·교육·아카데미존에서 드론, 로봇 등 다양한 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 일상에서 쉽고 재미있게 미래 핵심 기술을 접할 수 있도록 조성한 광진미래기술체험관이 12월 23일 정식 개관을 앞두고 겨울방학 특강 프로그램 참여자를 모집한다.

광진미래기술체험관은 광진구청 지하2층(엔씨이스트폴 지하 1층)에 자리한 첨단 기술 기반의 융·복합 교육 체험시설이다.

1585㎡ 규모로 조성된 체험관에는 ▲전시체험존 ▲교육체험존 ▲아카데미존 ▲인공지능 놀이터 등이 갖춰져 있다. 인공지능·로봇·가상현실 등을 활용한 미래형 콘텐츠를 직접 체험하며 탐구할 수 있다.

겨울방학 특강은 드론, 자율주행 자동차, 코딩 등을 주제로, 실습 위주의 개인·가족 단위 아카데미존 프로그램으로 구성됐다. 오는 12월 23일 개관을 시작으로 2026년 1월 3일까지 시범운영을 거쳐 1월 6일 정식 운영을 시작한다.

주요 강좌는 ▲나도 드론전문가 ▲온가족 수업 3차원 펜으로 가족액자 만들기 ▲달려라 나만의 자율주행자동차 ▲햄스터 로봇의 인공지능 코딩 대탐험 등이다. 각 회차당 약 90분간 진행되며, 회차별 정원은 20명 내외다.

관심있는 광진구민 누구나 광진미래기술체험관 누리집에서 선착순으로 신청하면 된다. 참가비는 무료다.

체험관은 매주 화요일부터 토요일, 오전 10시부터 오후 7시까지 운영한다. 겨울방학 특강 외에도 로봇과의 블록 완성 대결, 나만의 동작으로 음악 만들기, 4족 보행 로봇 조작 등 다양한 미래 기술을 만나볼 수 있는 프로그램을 사전 예약할 수 있다. 자세한 사항은 체험관으로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “미래 기술은 더 이상 특정 분야의 전문 지식이 아니라 모두가 이해해야 생활 속의 필수 역량”이라며 “자라나는 아이들부터 성인까지 모든 세대가 미래를 맞이하는 힘을 기를 수 있는 광진미래기술체험관에서 즐겁게 배우고 체험하길 바란다”고 말했다.