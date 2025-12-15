[헤럴드경제=장연주 기자] 마약 상습 투약 혐의로 징역형 집행유예를 선고받은 고(故) 전두환 전 대통령 손자 전우원씨가 자신의 어린 시절과 가족사 등을 담은 웹툰을 연재하고 있어 눈길을 끈다. 전씨는 이달 초부터 AI를 활용해 만든 웹툰을 자신의 인스타그램에 올리고 있다.

전씨는 지난 4일 인스타그램에 “정신을 놓은 것 같다”는 글과 함께 첫번째 웹툰을 올렸다. 그는 웹툰 속에서 자신을 어린 양 캐릭터에 빗댔고, ‘몽글이’라는 이름을 지어줬다.

전씨는 친어머니인 최정애 씨도 순한 양으로 그렸지만 전 전 대통령과 고(故) 이순자 여사, 전재용 씨, 새어머니 박상아 씨는 ‘검은 양’으로 그렸다. 특히 전 전 대통령과 이 여사는 마치 사탄에 씐 것처럼 눈알을 붉게 표현했다.

웹툰은 귀엽고 단순한 그림체임에도 불구하고 내용은 암 투병을 겪던 친어머니, 할아버지 전두환의 폭력적인 모습, 아버지 전재용의 중혼, 새어머니 박 씨와의 갈등, 학교 폭력과 해외 유학시절의 고립 등을 폭로했다.

웹툰은 몽글이가 태어나고, 어느 날부터 어머니의 울음이 일상이 되는 장면으로 시작된다.

몽글이의 아버지는 몽글이와 자기 전 TV를 보면서 “야, 몽글아. 저 여자들 너무 이쁘지 않냐?”고 말을 건넸다.

이후 몽글이의 아버지는 집을 나갔고, 아버지의 바람 상대는 어머니에게 “네 남편 좀 귀찮게 하지 말고 떨어져!”라고 말했다.

그러다 몽글이의 외할아버지가 돌아가셨고, 얼마 지나지 않아 몽글이의 어머니에게 유방암, 갑상선암, 자궁경부암이 찾아왔다.

이후 몽글이를 대신 돌봐주는 도우미가 생겼지만 1년 마다 바뀌었고, 운전기사로부터 학대를 당하기도 했다.

웹툰에 따르면, 몽글이는 일요일마다 ‘거대한 성’에 가서 심판을 받았다. ‘거대한 성’으로 묘사된 곳은 전두환 전 대통령의 자택인 것으로 추정된다.

몽글이는 음식을 못먹었다는 이유로 화장실에 갇혔고, 장거리 이동 때 멀미가 나서 “휴게소에서 쉬고 싶다”고 말했다가 전 전 대통령으로 추정되는 이에게 폭행을 당하기도 했다.

이후 아버지를 보러 미국에 갔다가 아버지가 바람 난 여성과 같이 샤워하는 장면을 목격했다고 고백했다. 결국 아버지가 이 여성과 재혼했다며 “나의 세상은 그렇게 완전히 무너져 내렸다”고 말했다.

결국 몽글이는 도망치듯 미국으로 유학갔으나 언어와 문화 차이로 왕따와 폭행을 당했다. 특히 전씨는 유학과정을 공개하면서 아버지가 유학원을 매수했고, 고등학교에 비리로 들어갔다고 폭로했다.

그러던 중 몽글이는 가족 관련 뉴스를 검색하다 전 전 대통령이 저지른 일을 알게 됐다며 “사람들이 날 괴롭히는 이유가 할아버지 때문이기도 할까?”라는 생각을 했다고 토로했다. 몽글이는 새어머니한테서 쫓겨났다고도 했다.

한편, 전씨는 마약 투약 사실을 공개하며 대중의 주목을 받은 바 있다. 그는 전두환 일가와 관련한 문제를 폭로했고, 2023년에는 광주를 찾아 5·18 민주화운동 피해자와 유족에게 사과의 뜻을 밝힌 바 있다.