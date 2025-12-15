[헤럴드경제=민성기 기자] 부산 해운대해수욕장 앞바다에서 여성 시신이 발견됐다.

해경과 소방에 따르면 15일 오전 5시6분쯤 부산 해운대구 앞바다에서 “사람처럼 보이는 물체가 떠 있다”는 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 부산 해경과 소방 당국은 60∼70대로 추정되는 여성 시신을 인양했다.

해경은 이 여성의 신원과 사망원인을 조사하고 있다.