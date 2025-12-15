[헤럴드경제=신혜원 기자] BS그룹이 12일 2026년 정기 임원 인사를 단행했다.

< BS그룹 정기 임원 인사 명단 >

[㈜BS보성]

▷상무보

▶박진 ▶최권

[㈜BS한양]

▷부사장

▶문병철

▷상무이사

▶김민규 ▶최현성 ▶서정욱 ▶김윤성 ▶김원국

▷상무보

▶박준규 ▶이현석 ▶심재형 ▶박은상 ▶이가람 ▶장광모

[서남해안기업도시개발㈜]

▷상무이사

▶박철주

[솔라시도골프앤빌리지㈜]

▷상무이사

▶정춘호


hwshin@heraldcorp.com