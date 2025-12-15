[헤럴드경제=최원혁 기자] 대만에서 영화 ‘기생충’과 유사한 일이 실제로 벌어졌다. 아파트 주차장 지하에서 무단으로 몰래 거주한 70대 남성이 3년 만에 발각되면서 충격줬다.

13일(현지시간) 대만 TVBS 등 현지 보도에 따르면 대만 가오슝 경찰은 71세 남성 A씨를 무단 침입 혐의로 체포했다.

A씨는 아파트 기계식 주차장에서 3년 간 무단 거주해온 혐의를 받는다.

3년 전, A씨는 집이 법원 경매로 넘어가자 자신이 거주하던 아파트 주차장의 지하 공간으로 몰래 들어갔다.

A씨는 해당 아파트의 전 관리인이었기 때문에 손쉽게 침입할 수 있었다고 매체는 전했다.

그는 침대, 책상, 선풍기 등 생활용품을 지하 공간에 채워 넣고 콘센트를 연결해 전기를 사용했다.

해당 공간은 오랫동안 주민들의 출입이 없는 곳이었기에 들키지 않고 지낼 수 있었다.

하지만 최근 소유주가 집을 매물로 내놓으면서 현장을 확인을 위해 방문한 부동산 중개인이 A씨를 발견하게 됐다.

중개인이 “왜 이곳에 있느냐”고 묻자 A씨는 오히려 “주차 공간은 모두의 공용 시설”이라며 자신의 거주를 정당호하는 주장을 펼친 것으로 알려졌다.

결국 부동산 관계자의 신고로 3년 간 이어진 A씨의 비밀 생활이 세상에 드러났다. 이후 A씨 사건은 검찰로 넘겨졌으며 아파트 측은 지하에 있던 모든 짐을 철거했다.