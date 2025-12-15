[헤럴드경제=박연수 기자] 스타벅스 코리아가 종이팩 회수 사업을 대전에 이어 청주 지역까지 확대한다고 15일 밝혔다.

스타벅스는 지난해 10월부터 자원 순환을 위해 한국환경공단(충청권환경본부), 한국순환자원유통지원센터와 함께 대전 지역 58개 매장에서 종이팩 회수 시범 사업을 시작했다. 1년간 약 46톤에 달하는 종이팩(우유팩멸〮균팩)을 수거해 노트와 엽서 의 업사이클링 굿즈로 선보이고 있다.

이달부터는 청주 지역을 포함 총 90여개 매장에서 종이팩 회수를 진행한다.

매장에서 회수된 종이팩은 선별업체인 ㈜창우RS를 통해 선별장에서 우유팩(일반팩)과 멸균팩으로 분류된다. 펄프와 알루미늄 등 복합 구조인 멸균팩과 달리 천연 펄프 중심의 단순구조인 우유팩은 자원으로 재활용이 가능하다. 회수된 우유팩은 재생 종이(우유팩 30% 함량)로 가공돼 다양한 친환경 굿즈로 재탄생하고 있다.

김지영 스타벅스 ESG(환경·사회·지배구조)팀장은 “앞으로도 지속 가능한 미래를 위한 다양한 친환경 활동을 이어가겠다”고 말했다.