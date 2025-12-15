[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 송지효가 8년간 만난 남자친구가 있다고 고백했다.

송지효는 지난 14일 SBS 예능프로그램 ‘런닝맨’에서 “넌 마지막 남자친구가 언제였냐”는 지석진 질문에 “4~5년 된 것 같다. 런닝맨 할 때 한 8년 오래 만났다”고 답했다.

깜짝 놀란 지석진은 “방송 나가도 되냐. 우리가 아는 그 사람이냐”며 “말도 안 된다. 진짜 몰랐다. 우리 모르게 그렇게 만나냐. 대단하다. 8년을 만나다니, 장난 아니게 만났다. 진짜 쇼킹하다. 거의 최초 고백 아니냐”고 말했다.

송지효는 “그 사람 아니다. (멤버들이) 전혀 모르는 사람이다. 안 물어봐서 나도 얘기 안 했다”고 설명했다.

강훈은 “8년이면 헤어졌을 때 진짜 힘들었겠다”며 공감했고, 제작진은 “김종국 결혼 소식보다 더 놀랐다”고 했다.

한편 ‘런닝맨’은 지난 2010년부터 방영 중인 장수 예능프로그램이다. 송지효는 유재석 지석진 김종국 하하와 함께 프로그램 초창기부터 함께해온 멤버다.