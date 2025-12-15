[헤럴드경제=김성훈 기자] 형부 회사에서 자금 관리 담당으로 일하며 7억원대 회삿돈을 횡령한 처제가 실형을 선고받았다.

인천지법 부천지원 형사1부(부장 여현주)는 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의로 기소된 40대 A 씨에게 징역 5년을 선고했다고 15일 밝혔다.

A 씨는 형부 B 씨가 대표이사인 김포 모 제조업체에 2013년 말 경리직원으로 입사해 자금 관리 업무를 맡았다. 월급 450만원의 나쁘지 않은 일자리였다.

그러나 그는 얼마 지나지 않아 회삿돈을 야금야금 빼돌리기 시작했다. 법인 계좌와 연계된 공인인증서와 일회용 비밀번호(OTP)를 이용해 자신과 가족 계좌로 회사 자금을 이체했다. 그러면서 거래 업체에 보내는 것처럼 송금 메모를 적거나 자금 지출 결의서를 따로 제출하지 않았다.

그는 2014년 1월부터 2020년 12월까지 총 553차례에 걸쳐 회삿돈 7억3000여만 원을 빼돌렸다.

그는 빼돌린 돈을 자녀 영어 교육비로 매달 150만∼200만원씩 쓰고 가족 보험료와 세금 납부, 쇼핑 등에 사용했다.

처제를 믿었던 형부 B 씨는 2021년 말 김포세무서로부터 수입 금액을 누락한 혐의가 있으니 해명 자료를 제출하라는 요청을 받고 확인하는 과정에서 처제의 범행을 알게 됐다.

B 씨는 범행을 안 뒤에도 해명할 기회를 주기 위해 3개월을 기다리기도 했다. 이전에도 A 씨에게 여러 차례 금전적 도움을 주는 등 가족으로서의 도리를 지켜왔던 그였다.

그러나 A 씨는 도리어 재판 과정에서 “형부도 회사 자금을 유용하지 않았느냐”는 등의 변명으로 대응했다. 횡령한 돈을 돌려줄 의사도 없었다.

재판부는 “피고인을 믿고 있었을 B 씨 부부는 이 범행으로 인해 경제적 피해는 물론 상당한 정신적 충격을 받았을 것으로 보인다”며 “피고인은 자신의 행위를 소명하기에 앞서 변호인을 대동해 이들에게 위협을 가하거나 가족들로부터 B 씨 부부를 고립시키려 했다”고 판단했다.

이어 “피고인은 법정에서도 납득하기 어려운 변명으로 일관하며 책임을 전가하고 있다”며 “피고인의 범행 이후 행적이 매우 불량한 점에 비춰보더라도 죄책에 상응하는 엄벌의 필요성이 있다”고 양형 이유를 밝혔다.