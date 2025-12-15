45개 부문별 최고 인기 브랜드 선봬…할인 혜택도

[헤럴드경제=박연수 기자] 무신사가 올해 소비자에게 가장 많은 사랑을 받은 뷰티 브랜드와 상품을 소개하는 ‘2025 무신사 뷰티 어워즈’를 오는 25일까지 연다고 밝혔다.

무신사는 입점 브랜드의 거래액, 판매량, 후기 등 고객 데이터를 분석해 스킨케어, 메이크업, 헤어&바디, 프래그런스, 헬스&디바이스 등 5개 카테고리에서 45개 부문별 최고 인기 브랜드 아이템을 선정했다.

특히 부문별 1위를 차지한 브랜드 상품에 적용할 수 있는 최대 30% 할인 쿠폰을 고객에게 제공한다. 각 부문 1위 브랜드와 인기 애니메이션 ‘프린세스 캐치! 티니핑’이 협업한 한정판 상품도 선보인다.

행사 기간 매일 특정 브랜드를 집중 조명하고 할인 혜택을 제공하는 ‘브랜드데이’도 준비했다. 브랜드데이에는 다슈, 무신사 스탠다드 뷰티, 비플레인, 바닐라코, 오드타입 등 10개 브랜드가 참여해 인기 뷰티 아이템을 소개한다.

무신사 관계자는 “올해 많은 관심을 받은 뷰티 브랜드 제품을 한자리에 모은 뷰티 어워즈를 통해 고객들의 성원에 보답할 것”이라고 말했다.