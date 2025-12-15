[헤럴드경제=함영훈 기자] 크리스마스를 앞두고, 산타복을 입은 채 흰눈 사이로 썰매를 타는 풍경이 에버랜드에서 펼쳐진다. 16일부터 31일까지 산타와 루돌프 복장을 착용하고 에버랜드에 방문한 고객에게 다양한 우대 혜택을 제공하는 ‘크리스마스 코스튬 이벤트’를 진행한다는 것이다.

이번 이벤트로 크리스마스 마을이 된 에버랜드에서 방문객 스스로 산타와 루돌프가 되는 특별한 추억을 남길 수 있게 될 전망이다.

행사 기간 동안 머리띠, 모자부터 상하의까지 산타 또는 루돌프 컨셉의 복장을 모두 갖춘 고객은 특별한 가격 우대 혜택을 받아 에버랜드 현장 매표소에서 종일권을 2만원에 구매할 수 있다.

또한 하얀 눈빛이 반짝이는 알파인 빌리지에 마련된 눈썰매장 ‘스노우 버스터’에는 코스튬 착용 고객을 위한 전용레일이 마련돼 눈썰매를 빠르게 즐길 수 있다.

호랑이, 사자, 불곰 등 겨울왕국 속 맹수들을 생생하게 만나볼 수 있는 사파리월드 와일드 트램도 우선 탑승이 가능하다.

산타와 루돌프가 되어 신나게 액티비티를 즐긴 고객들은 에버랜드의 대표 스낵인 츄러스, 핫도그, 레니라라훈제소시지를 30% 할인된 가격에 맛볼 수 있으며, 스노우 버스터 인근 직영 매장들에서도 일부 메뉴 20% 할인 혜택이 주어진다.

이벤트 기간 동안 사진 콘테스트도 진행돼 산타, 루돌프 복장으로 에버랜드에 방문한 사진을 지정 해시태그와 함께 SNS에 게시하면 매주 추첨을 통해 7명에게 에버랜드에서 현금처럼 사용 가능한 10만 솜포인트를 선물한다.

‘크리스마스 판타지(X-mas Fantasy)’ 겨울축제에선, 캐럴에 맞춰 약 30분간 화려한 행진이 펼쳐지는 ‘블링블링 X-mas 퍼레이드’, 에버랜드 대표 캐릭터인 레니앤프렌즈와 산타, 루돌프, 요정 캐릭터들이 산타마을 이야기를 선보이는 ‘베리 메리(Very Merry) 산타 빌리지’ 공연이 펼쳐진다.

크리스마스 스페셜 의상을 입고 등장한 오즈의 마법사 캐릭터들과 인증샷을 남길 수 있는 ‘오즈 X-mas 포토타임’도 포시즌스가든에서 진행한다.